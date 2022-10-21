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РосЗМІ: кількість загиблих за перший місяць мобілізації лише офіційно перевищила 50 людей

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 жовтня 2022, 13:39
РосЗМІ: кількість загиблих за перший місяць мобілізації лише офіційно перевищила 50 людей
Фото: Getty Images

За перший місяць оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації в Україні тільки за офіційними даними загинуло 26 громадян Росії, ще щонайменше 30 людей загинуло, не доїхавши до фронту.

Джерело: видання "Важные истории"

Деталі: Повідомляється, що загиблі на фронті з різних російських регіонів - від Москви і Санкт-Петербурга до Бурятії та Якутії.

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Ще щонайменше 30 людей загинули з причин, не пов’язаних з участю у бойових діях - від суїциду до нападів, пов'язаних із проблемами зі здоров'ям.

Наймасовішим випадком загибелі мобілізованих, які не доїхали до фронту, була стрілянина у військовій частині в Бєлгородській області. Тоді, за різними даними, загинули від 11 до 32 осіб.

Виявилося, що мобіліованих кидають на фронт практично без підготовки. Термін навчання мінімальний, наприклад, за свідченнями самих мобілізованих, призовників із військової частини в Ленінградській області відправляли на фронт через 5 днів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У вересні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • 18 жовтня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кількість у 300 тисяч мобілізованих не буде перевищено.
  • Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в РФ збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.
  • 14 жовтня Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня, а з 21 вересня вже мобілізували 222 тисячі росіян.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відстежили, що проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи.

Теми: війнаРосіяУкраїнамобілізація
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