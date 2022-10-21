РосЗМІ: кількість загиблих за перший місяць мобілізації лише офіційно перевищила 50 людей

За перший місяць оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації в Україні тільки за офіційними даними загинуло 26 громадян Росії, ще щонайменше 30 людей загинуло, не доїхавши до фронту.

Джерело: видання "Важные истории"

Деталі: Повідомляється, що загиблі на фронті з різних російських регіонів - від Москви і Санкт-Петербурга до Бурятії та Якутії.

Ще щонайменше 30 людей загинули з причин, не пов’язаних з участю у бойових діях - від суїциду до нападів, пов'язаних із проблемами зі здоров'ям.

Наймасовішим випадком загибелі мобілізованих, які не доїхали до фронту, була стрілянина у військовій частині в Бєлгородській області. Тоді, за різними даними, загинули від 11 до 32 осіб.

Виявилося, що мобіліованих кидають на фронт практично без підготовки. Термін навчання мінімальний, наприклад, за свідченнями самих мобілізованих, призовників із військової частини в Ленінградській області відправляли на фронт через 5 днів.

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