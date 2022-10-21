РосСМИ: количество погибших за первый месяц мобилизации только официально превысило 50 человек

За первый месяц объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в Украине только по официальным данным погибли 26 граждан России, еще по меньшей мере 30 человек погибли, не доехав до фронта.

Источник: издание "Важные истории"

Детали: Сообщается, что погибшие на фронте из разных российских регионов - от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии.

Еще по меньшей мере 30 человек погибли по причинам, не связанным с участием в боевых действиях - от суицида до приступов, связанных с проблемами со здоровьем.

Самым массовым случаем гибели мобилизованных, которые не доехали до фронта, была стрельба в воинской части в Белгородской области. Тогда, по разным данным, погибли от 11 до 32 человек.

Оказалось, что мобилизованных бросают на фронт практически без подготовки. Срок обучения минимальный, например, по свидетельствам самих мобилизованных, призывников из воинской части в Ленинградской области отправляли на фронт через 5 дней.

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