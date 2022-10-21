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РосСМИ: количество погибших за первый месяц мобилизации только официально превысило 50 человек

Станислав ПогориловПятница, 21 октября 2022, 13:39
РосСМИ: количество погибших за первый месяц мобилизации только официально превысило 50 человек
Фото: Getty Images

За первый месяц объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в Украине только по официальным данным погибли 26 граждан России, еще по меньшей мере 30 человек погибли, не доехав до фронта.

Источник: издание "Важные истории"

Детали: Сообщается, что погибшие на фронте из разных российских регионов - от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии.

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Еще по меньшей мере 30 человек погибли по причинам, не связанным с участием в боевых действиях - от суицида до приступов, связанных с проблемами со здоровьем.

Самым массовым случаем гибели мобилизованных, которые не доехали до фронта, была стрельба в воинской части в Белгородской области. Тогда, по разным данным, погибли от 11 до 32 человек.

Оказалось, что мобилизованных бросают на фронт практически без подготовки. Срок обучения минимальный, например, по свидетельствам самих мобилизованных, призывников из воинской части в Ленинградской области отправляли на фронт через 5 дней.

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Предистория:

  • В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.
  • 18 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что количество в 300 тысяч мобилизируемых не будет превышено.
  • Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.
  • 14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября, а с 21 сентября уже мобилизовали 222 тысячи россиян.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы.

Темы: войнаРосcияУкраинамобилизация
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