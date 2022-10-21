Поліція виписала штрафи гонщикам із розслідування УП й зупинила їхні збори

Поліція складає протоколи на фігурантів розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача про перегони в Києві під час війни.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Деталі: Білошицький перерахував приклади притягнення до відповідальності водіїв транспортних засобів, які зображені на відеозаписі УП.

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На водіїв 13 авто, що фігурували в матеріалі, накладено штраф від 340 до 850 гривень.

Представник поліції заявив, що збори любителів перегонів зупинили в декількох місцях і будуть пильнувати й надалі. Він також закликав громадян повідомляти в поліцію про подібні перегони в місті.

Дослівно: "Звісно, що залишається багато неврегульованих питань… І саме поняття дріфтингу і форсажу у місті, і рівня шуму, який видають такі автівки (здебільшого з прямотоками), і штрафні бали за повторювані численні правопорушення, і багато іншого, що ще потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Що, по правді, не є найпершим пріоритетом для воюючої країни, буду відвертим.

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Тим не менш, патрульна поліція не буде залишатись осторонь цієї проблеми і буде жорстко реагувати на такі зухвалі прояви неповаги до суспільства під час війни".

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