Полиция выписала штрафы гонщикам из расследования УП и пресекла их сборы

Полиция составляет протоколы на фигурантов расследования журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача о гонках в Киеве во время войны.

Источник: первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий

Детали: Билошицкий перечислил примеры привлечения к ответственности водителей транспортных средств, которые изображены на видеозаписи УП.

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На водителей 13 авто, фигурировавших в материале, наложен штраф от 340 до 850 гривен.

Представитель полиции заявил, что сборы любителей гонок пресекли в нескольких местах и будут следить и в дальнейшем. Он также призвал граждан сообщать в полицию о подобных гонках в городе.

Дословно: "Конечно, остается много неурегулированных вопросов... И само понятие дрифтинга и форсажа в городе, и уровня шума, который выдают такие машины (в основном с прямотоками), и штрафные баллы за повторяющиеся многочисленные правонарушения, и многое другое, что еще нужно урегулировать на законодательном уровне. Что, по правде, не является самым первым приоритетом для воюющей страны, буду откровенен.

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Тем не менее, патрульная полиция не будет оставаться в стороне от этой проблемы и будет жестко реагировать на такие дерзкие проявления неуважения к обществу во время войны".

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