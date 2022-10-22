Ракетные удары РФ оставили без света почти 1,5 миллиона украинцев – ОП

В результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: По состоянию на 14 часов, по данным ОП, в результате ракетных ударов: в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской - 188 400, в Волынской области - 102 000, в Черкасской - 242 000, в Ровенской - 174 790, в Кировоградской - 61 913 и Одесской - 10 500.

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Тимошенко напомнил, что в целом силами ПВО уничтожено 18 ракет.

Прямая речь: "Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения. Свет будет! Не забывайте об экономии!".

Напомним: 22 октября по всей Украине (кроме временно оккупированного Крыма) дважды объявляли длинную воздушную тревогу. Враг атаковал энергообъекты нашей страны.