Ударами по критичній інфраструктурі Росія хоче викликати хвилі біженців з України – ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія наносить масовані удари по критичній інфраструктурі, щоб викликати хвилі біженців з України до Європи.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Ударами по українській критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи".

Деталі: За його словами, чи вдасться президенту країни-агресору Володимиру Путіну втілити свій план сьогодні, залежить лише від лідерів європейських країн.

Подоляк переконаний, що єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – це якнайскоріше передати нашій країні засоби протиповітряної оборони.

Що було раніше:

22 жовтня по всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти нашої країни.

За даними Офісу президента, в результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу жодної хвилини не зволікати з наданням Україні засобів протиповітряної оборони.