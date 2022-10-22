Ударами по критичній інфраструктурі Росія хоче викликати хвилі біженців з України – ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія наносить масовані удари по критичній інфраструктурі, щоб викликати хвилі біженців з України до Європи.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Ударами по українській критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи".

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Деталі: За його словами, чи вдасться президенту країни-агресору Володимиру Путіну втілити свій план сьогодні, залежить лише від лідерів європейських країн.

Подоляк переконаний, що єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – це якнайскоріше передати нашій країні засоби протиповітряної оборони.

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