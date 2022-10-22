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Кулеба після ракетного удару РФ закликав Захід не зволікати з засобами ППО для України

"Європейська правда"Субота, 22 жовтня 2022, 11:56

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу жодної хвилини не зволікати з наданням Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України" - написав Кулеба у Twitter.

В суботу 22 жовтня триває атака на енергооб’єкти України: по всій території, крім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

Росіяни завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому і Голованівському районах Кіровоградщини, ворог ударив також по енергооб'єкту Одеської області та міста Рівне.

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про обстріли міста, в результаті чого було пошкоджено енергетичний об’єкт.

Хмельницька міськрада повідомляє, що місто залишилось без світла після вибухів, які прозвучали.

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