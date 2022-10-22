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Ударами по критической инфраструктуре Россия хочет вызвать волны беженцев из Украины - ОП

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 15:51
Ударами по критической инфраструктуре Россия хочет вызвать волны беженцев из Украины - ОП
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия наносит массированные удары по критической инфраструктуре, чтобы вызвать волны беженцев из Украины в Европу.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу".

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Детали: По его словам, удастся ли президенту страны-агрессору Владимиру Путину воплотить свой план сегодня, зависит только от лидеров европейских стран.

Подоляк убежден, что единственный способ остановить гуманитарную катастрофу - это как можно скорее передать нашей стране средства противовоздушной обороны.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 октября по всей Украине (кроме временно оккупированного Крыма) дважды объявляли длинную воздушную тревогу. Враг атаковал энергообъекты нашей страны.
  • По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада ни минуты не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.

Темы: войнаУкраинаРосcияэнергетика
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