Ударами по критической инфраструктуре Россия хочет вызвать волны беженцев из Украины - ОП
Суббота, 22 октября 2022, 15:51
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия наносит массированные удары по критической инфраструктуре, чтобы вызвать волны беженцев из Украины в Европу.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу".
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Детали: По его словам, удастся ли президенту страны-агрессору Владимиру Путину воплотить свой план сегодня, зависит только от лидеров европейских стран.
Подоляк убежден, что единственный способ остановить гуманитарную катастрофу - это как можно скорее передать нашей стране средства противовоздушной обороны.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 22 октября по всей Украине (кроме временно оккупированного Крыма) дважды объявляли длинную воздушную тревогу. Враг атаковал энергообъекты нашей страны.
- По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада ни минуты не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.