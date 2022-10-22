Ударами по критической инфраструктуре Россия хочет вызвать волны беженцев из Украины - ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия наносит массированные удары по критической инфраструктуре, чтобы вызвать волны беженцев из Украины в Европу.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу".

Реклама:

Детали: По его словам, удастся ли президенту страны-агрессору Владимиру Путину воплотить свой план сегодня, зависит только от лидеров европейских стран.

Подоляк убежден, что единственный способ остановить гуманитарную катастрофу - это как можно скорее передать нашей стране средства противовоздушной обороны.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ