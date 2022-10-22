Окупанти повністю залишили два населені пункти на Херсонщині – Генштаб

Чарівне і Чкалове на Херсонщині, скріншот deepstatemap

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове на Херсонщині, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

Джерело: зведення Генштабу станом на 18 годину

Дослівно: "Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів.

За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал".

Деталі: У Генштабі повідомили також, що збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій у місті Херсон. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Крім того, продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.

Що передувало: Окупаційна "влада" Херсонської області через "напружену ситуацію на фронті" наказала мешканцям терміново 22 жовтня полишити Херсон і переправитись на лівий берег Дніпра.

ВІДЕО ДНЯ

20 жовтня повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.