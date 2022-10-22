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Окупанти повністю залишили два населені пункти на Херсонщині – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 18:29
Окупанти повністю залишили два населені пункти на Херсонщині – Генштаб
Чарівне і Чкалове на Херсонщині, скріншот deepstatemap

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове на Херсонщині, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

Джерело: зведення Генштабу станом на 18 годину

Дослівно: "Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів.

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За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал".

Деталі: У Генштабі повідомили також, що збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій у місті Херсон. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Крім того, продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Окупаційна "влада" Херсонської області через "напружену ситуацію на фронті" наказала мешканцям терміново 22 жовтня полишити Херсон і переправитись на лівий берег Дніпра.

20 жовтня повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.

Теми: Херсонська областьГенштабокупація
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