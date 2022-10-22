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Оккупанты полностью оставили два населенных пункта на Херсонщине – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 18:29
Оккупанты полностью оставили два населенных пункта на Херсонщине – Генштаб
Чаривне и Чкалово на Херсонщине, скриншот deepstatemap

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты полностью оставили населенные пункты Чаривне и Чкалово на Херсонщине, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18 часов

Дословно: "Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом, участились случаи мародерства и грабежей местных жителей.

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По имеющейся информации, противник полностью оставил населенные пункты Чаривне и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал".

Детали: В Генштабе сообщили также, что увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в городе Херсон. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.

Кроме того, продолжается практика размещения подразделений врага в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом продолжается образовательный процесс детей местных жителей.

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Что предшествовало: Оккупационные "власти" Херсонской области из-за "напряженной ситуации на фронте" приказали жителям срочно 22 октября покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.

20 октября сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.

Темы: Херсонская областьГенштабоккупация
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