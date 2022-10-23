Удари по Волинській і Хмельницькій областях: українцям повертають світло

У Волинській та Хмельницькій областях тривають роботи з відновлення електропостачання споживачам, які залишились без світла у результаті ударів росіян по енергооб’єктах 22 жовтня.

Джерело: голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко та голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram

Пряма мова Гамалія: "На Хмельниччині продовжуємо роботи з ліквідації наслідків влучання крилатих ракет по об'єктах в Хмельницькому та Шепетівському районах. Станом на ранок в Шепетівському районі без електроенергії залишаються приблизно 20% абонентів.



По місту Хмельницькому відновлено електропостачання на 96%, водопостачання на 100%".



Деталі: Голова Волинської ОВА повідомив, що роботи ремонтних бригад "Волиньобленерго" тривали впродовж усієї ночі. Станом на ранок 23 жовтня в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів.

За словами Погуляйка, використовуються всі можливі резервні схеми живлення.



Наразі частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району.



У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги.

Голова ОВА зазначив, що можлива почергова подача живленням деяким споживачам, і закликав мешканців з розумінням поставитися до цієї ситуації.

Передісторія:

22 жовтня по всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти країни.

Під час першої ранкової повітряної тривоги луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про обстріли міста, в результаті яких було пошкоджено енергетичний об’єкт.

Пізніше ворог повторно атакував Волинь, було зафіксовано новий "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури.