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Удари по Волинській і Хмельницькій областях: українцям повертають світло

Неділя, 23 жовтня 2022, 12:05
Наслідки російських ударів по енергооб’єкту на Хмельниччині 22 жовтня. Фото ДСНС

У Волинській та Хмельницькій областях тривають роботи з відновлення електропостачання споживачам, які залишились без світла у результаті ударів росіян по енергооб’єктах 22 жовтня.

Джерело: голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко та голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram

Пряма мова Гамалія: "На Хмельниччині продовжуємо роботи з ліквідації наслідків влучання крилатих ракет по об'єктах в Хмельницькому та Шепетівському районах. Станом на ранок в Шепетівському районі без електроенергії залишаються приблизно 20% абонентів.

По місту Хмельницькому відновлено електропостачання на 96%, водопостачання на 100%".

Деталі: Голова Волинської ОВА повідомив, що роботи ремонтних бригад "Волиньобленерго" тривали впродовж усієї ночі. Станом на ранок 23 жовтня в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів.

За словами Погуляйка, використовуються всі можливі резервні схеми живлення.

Наразі частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району.

У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги.

Голова ОВА зазначив, що можлива почергова подача живленням деяким споживачам, і закликав мешканців з розумінням поставитися до цієї ситуації.

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