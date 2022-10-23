Удари по Волинській і Хмельницькій областях: українцям повертають світло
У Волинській та Хмельницькій областях тривають роботи з відновлення електропостачання споживачам, які залишились без світла у результаті ударів росіян по енергооб’єктах 22 жовтня.
Джерело: голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко та голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram
Пряма мова Гамалія: "На Хмельниччині продовжуємо роботи з ліквідації наслідків влучання крилатих ракет по об'єктах в Хмельницькому та Шепетівському районах. Станом на ранок в Шепетівському районі без електроенергії залишаються приблизно 20% абонентів.
По місту Хмельницькому відновлено електропостачання на 96%, водопостачання на 100%".
Деталі: Голова Волинської ОВА повідомив, що роботи ремонтних бригад "Волиньобленерго" тривали впродовж усієї ночі. Станом на ранок 23 жовтня в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів.
За словами Погуляйка, використовуються всі можливі резервні схеми живлення.
Наразі частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району.
У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги.
Голова ОВА зазначив, що можлива почергова подача живленням деяким споживачам, і закликав мешканців з розумінням поставитися до цієї ситуації.
Передісторія:
- 22 жовтня по всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти країни.
- Під час першої ранкової повітряної тривоги луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про обстріли міста, в результаті яких було пошкоджено енергетичний об’єкт.
- Пізніше ворог повторно атакував Волинь, було зафіксовано новий "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури.