Удари по Волинській і Хмельницькій областях: українцям повертають світло

У Волинській та Хмельницькій областях тривають роботи з відновлення електропостачання споживачам, які залишились без світла у результаті ударів росіян по енергооб’єктах 22 жовтня.

Джерело: голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко та голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram

Пряма мова Гамалія: "На Хмельниччині продовжуємо роботи з ліквідації наслідків влучання крилатих ракет по об'єктах в Хмельницькому та Шепетівському районах. Станом на ранок в Шепетівському районі без електроенергії залишаються приблизно 20% абонентів.



По місту Хмельницькому відновлено електропостачання на 96%, водопостачання на 100%".



Деталі: Голова Волинської ОВА повідомив, що роботи ремонтних бригад "Волиньобленерго" тривали впродовж усієї ночі. Станом на ранок 23 жовтня в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів.

Реклама:

За словами Погуляйка, використовуються всі можливі резервні схеми живлення.



Наразі частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району.



У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги.

Голова ОВА зазначив, що можлива почергова подача живленням деяким споживачам, і закликав мешканців з розумінням поставитися до цієї ситуації.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ