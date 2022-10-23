Удары по Волынской и Хмельницкой областях: украинцам возвращают свет
В Волынской и Хмельницкой областях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения потребителей, которые остались без света в результате ударов россиян по энергообъектам 22 октября.
Источник: глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram
Прямая речь Гамалия: "В Хмельницкой области продолжаем работы по ликвидации последствий попадания крылатых ракет по объектам в Хмельницком и Шепетовском районах. По состоянию на утро в Шепетовском районе без электроэнергии остаются примерно 20% абонентов.
По городу Хмельницкому восстановлено электроснабжение на 96%, водоснабжение на 100%".
Детали: Глава Волынской ОВА сообщил, что работы ремонтных бригад "Волыньоблэнерго" продолжались в течение всей ночи. По состоянию на утро 23 октября в области восстановлено электроснабжение 91 тысячи потребителей.
По словам Погуляйко, используются все возможные резервные схемы питания.
Сейчас частично без электроснабжения остаются город Луцк, Ковель, Луковская и Головненская территориальные общины Ковельского района.
В некоторых городах наблюдается пониженный уровень напряжения.
Глава ОВА отметил, что возможна поочередная подача питания некоторым потребителям, и призвал жителей с пониманием отнестись к этой ситуации.
Предыстория:
- 22 октября по всей Украине (кроме временно оккупированного Крыма) дважды объявляли длинную воздушную тревогу. Враг атаковал энергообъекты страны.
- Во время первой утренней воздушной тревоги луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил об обстрелах города, в результате которых был поврежден энергетический объект.
- Позже враг повторно атаковал Волынь, был зафиксирован новый "прилет" по объекту энергетической инфраструктуры.