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Удары по Волынской и Хмельницкой областях: украинцам возвращают свет

Воскресенье, 23 октября 2022, 12:05
Удары по Волынской и Хмельницкой областях: украинцам возвращают свет
Последствия российских ударов по энергообъекту в Хмельницкой области 22 октября. Фото ГСЧС

В Волынской и Хмельницкой областях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения потребителей, которые остались без света в результате ударов россиян по энергообъектам 22 октября.

Источник: глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram

Прямая речь Гамалия: "В Хмельницкой области продолжаем работы по ликвидации последствий попадания крылатых ракет по объектам в Хмельницком и Шепетовском районах. По состоянию на утро в Шепетовском районе без электроэнергии остаются примерно 20% абонентов.

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По городу Хмельницкому восстановлено электроснабжение на 96%, водоснабжение на 100%".

Детали: Глава Волынской ОВА сообщил, что работы ремонтных бригад "Волыньоблэнерго" продолжались в течение всей ночи. По состоянию на утро 23 октября в области восстановлено электроснабжение 91 тысячи потребителей.

По словам Погуляйко, используются все возможные резервные схемы питания.

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Сейчас частично без электроснабжения остаются город Луцк, Ковель, Луковская и Головненская территориальные общины Ковельского района.

В некоторых городах наблюдается пониженный уровень напряжения.

Глава ОВА отметил, что возможна поочередная подача питания некоторым потребителям, и призвал жителей с пониманием отнестись к этой ситуации.

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