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Іранські інструктори у Білорусі допомагають запускати дрони по Україні – Спротив

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 13:14
Іранські інструктори у Білорусі допомагають запускати дрони по Україні – Спротив
Фото topwar.ru

Центр національного спротиву повідомляє, що іранських інструкторів привезли до Білорусі – там вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні.

Джерело: сайт ЦНС

Дослівно Спротив: "В селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.

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За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА "Shahed-136" по об’єктах інфраструктури Київщини, північних та західних областей України".

Деталі: Також, за даними місцевого підпілля, росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді. Окупанти продовжують використовувати їх для нанесення ударів по території України.

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Теми: БілорусьІранРосіябезпілотники
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