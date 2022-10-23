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Іранські інструктори у Білорусі допомагають запускати дрони по Україні – Спротив

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 13:14
Фото topwar.ru

Центр національного спротиву повідомляє, що іранських інструкторів привезли до Білорусі – там вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні.

Джерело: сайт ЦНС

Дослівно Спротив: "В селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.

За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА "Shahed-136" по об’єктах інфраструктури Київщини, північних та західних областей України".

Деталі: Також, за даними місцевого підпілля, росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді. Окупанти продовжують використовувати їх для нанесення ударів по території України.

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Теми: БілорусьІранРосіябезпілотники
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