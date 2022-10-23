Иранские инструкторы в Беларуси помогают запускать дроны по Украине – Сопротивление
Центр национального сопротивления сообщает, что иранских инструкторов привезли в Беларусь – там они обучают российских военных и координируют запуски БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине.
Источник: сайт ЦНС
Дословно Сопротивление: "В селе Микуличи, что в Гомельской области, замечена группа иранских инструкторов, офицеров КСИР ИРИ, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.
По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуски БПЛА "Shahed-136" по объектам инфраструктуры в Киевской, северных и западных областях Украины".
Детали: Также, по данным местного подполья, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде. Оккупанты продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.
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Предыстория:
- Ранее NYT сообщал, что Иран отправил инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь россиянам справиться с проблемами с парком беспилотников, которые они приобрели у Тегерана.
- До этого украинское подполье заметило на территории временно оккупированной Херсонской области до 20 инструкторов из Ирана.
- Американский Институт исследования войны считает, что "Шахеды" не повлияют на ход войны – россияне используют их для террора.