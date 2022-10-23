Иранские инструкторы в Беларуси помогают запускать дроны по Украине – Сопротивление

Центр национального сопротивления сообщает, что иранских инструкторов привезли в Беларусь – там они обучают российских военных и координируют запуски БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине.

Источник: сайт ЦНС

Дословно Сопротивление: "В селе Микуличи, что в Гомельской области, замечена группа иранских инструкторов, офицеров КСИР ИРИ, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.

По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуски БПЛА "Shahed-136" по объектам инфраструктуры в Киевской, северных и западных областях Украины".

Детали: Также, по данным местного подполья, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде. Оккупанты продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

Читайте также: Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ