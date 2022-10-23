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Окупований Енергодар на межі гуманітарної катастрофи – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 23 жовтня 2022, 16:31
Окупований Енергодар на межі гуманітарної катастрофи – мер
Енергодар, СКРИНШОТ З GOOGLE.MAPS

Окуповане місто Енергодар Запорізької області перебуває на межі гуманітарної катастрофи, там відсутнє енерго- та водозабезпечення і немає перспектив запуску опалення.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Енергодар перебуває на грані гуманітарної катастрофи, бо постійні ворожі обстріли руйнують цивільну інфраструктуру та електромережі. Місто залишається і без електрики, і без водозабезпечення. Газу в більшій частині міста немає вже майже пів року.

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Зараз іще велике питання щодо опалювального сезону, бо місто має централізовану систему опалення, яке не працює з весни, та від атомної станції, кілька блоків якої перебувають в режимі холодного зупинення, а кілька блоків – у ремонті.

Тобто перспектив по запуску опалення наразі немає, місто під загрозою того, що опалювальний сезон не розпочнеться взагалі".

Що передувало: Раніше Дмитро Орлов повідомив, що зранку 23 жовтня в місті був "приліт" у місцевий готель, який полюбляли використовувати окупанти, – будівля пошкоджена.

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Теми: ЕнергодарЗапорізька областьокупація
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