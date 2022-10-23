Оккупированный Энергодар на грани гуманитарной катастрофы – мэр

Оккупированный город Энергодар Запорожской области находится на грани гуманитарной катастрофы, там отсутствует энерго- и водообеспечение и нет перспектив запуска отопления.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Энергодар находится на грани гуманитарной катастрофы, потому что постоянные вражеские обстрелы разрушают гражданскую инфраструктуру и электросети. Город остается и без электричества, и без водоснабжения. Газа в большей части города нет уже почти полгода.

Сейчас еще большой вопрос относительно отопительного сезона, потому что город имеет централизованную систему отопления, которое не работает с весны, и от атомной станции, несколько блоков которой находятся в режиме холодной остановки, а несколько блоков – в ремонте.

То есть перспектив по запуску отопления пока нет, город под угрозой того, что отопительный сезон не начнется вообще".

Что предшествовало: Ранее Дмитрий Орлов сообщил, что утром 23 октября в городе был "прилет" в местный отель, который любили использовать оккупанты, - здание повреждено.

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