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Буданов: Якщо РФ підірве Каховську дамбу, затримає ЗСУ на два тижні, а Крим і ЗАЕС лишаться без води

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 10:11
Буданов: Якщо РФ підірве Каховську дамбу, затримає ЗСУ на два тижні, а Крим і ЗАЕС лишаться без води
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

У випадку підриву російськими військами Каховської дамби окупанти лише ненадовго вповільнять контрнаступ захисників України, але Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді" 

Пряма мова: "Вона (дамба – ред.) замінована частково, це правда. Ну, дурість росіян (готовність піти на такий теракт – ред.) якоюсь логікою оцінювати дуже важко. 

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Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити – що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені. 

Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть". 

Деталі: На думку Буданова, російські загарбники від підриву дамби на Херсонщині більше втратять, ніж здобудуть. 

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Бо якщо зруйнувати дамбу повністю, запустивши багато ракет чи заклавши купу вибухівки, вони отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини. 

Прямо мова: "Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити. 

І найцікавіше – вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде. 

Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні".

Передісторія: 

  • 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив Європейській раді, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт "під чужим прапором".
  • ГУР Міноборони України заявило, що окупанти ще у квітні спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є гідровузлом Каховської ГЕС.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що російські окупанти спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і звинуватити в підриві Україну.

Теми: Херсонська областьвійнаЗАЕСКрим
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