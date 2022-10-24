Буданов: Если РФ подорвет Каховскую дамбу, задержит ВСУ на две недели, а Крым и ЗАЭС останутся без воды

В случае подрыва российскими войсками Каховской дамбы оккупанты лишь ненадолго замедлят контрнаступление защитников Украины, но Северо-Крымский канал и Запорожская атомная электростанция не смогут функционировать в результате разлива воды.

Источник: руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Она (дамба – ред.) заминирована частично, это правда. Ну, глупость россиян (готовность пойти на такой теракт – ред.) какой-то логикой оценивать очень сложно.

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Скажу так: подрыв этой дамбы точно повлечет экологическое бедствие, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать – что они потеряют и что получат? И второе: можно частично взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот, чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены.

Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется. Чтобы разрушить такого уровня конструкцию, нужны десятки тонн взрывчатки, правильно расположенной. Нельзя КаМАЗ где-то рядом поставить, это ничего не даст".

Детали: По мнению Буданова, российские захватчики от подрыва дамбы на Херсонщине больше потеряют, чем выиграют.

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Потому что если разрушить дамбу полностью, запустив много ракет или заложив кучу взрывчатки, они получат сплошное затопление левобережья Херсонщины.

Прямая речь: "Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северо-Крымский канал, в Крым, пока не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет нереально сделать.

И самое интересное – они уничтожат возможность на существование Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан.

Ну, и конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж и большой промежуток времени, где-то около двух недель будет.

Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым. Другими словами, если сделать сплошное разрушение, то сценарий такой. Готовы ли они на это? Думаю, что нет".

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