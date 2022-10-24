Падение самолета в Иркутске: пилоты потеряли сознание из-за азота – росСМИ

Фото с места падения Су-30 в Иркутске. Фото СК РФ

Причиной падения истребителя Су-30 на жилой сектор в российском Иркутске могла стать потеря пилотами сознания из-за остатка азота в кислородных баллонах.

Источник: Следком РФ, российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб

Прямая речь собеседника издания: "К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах".

Детали: Сообщается, что причиной этого могла стать ошибка наземного персонала.

Вместе с тем Следком РФ рассматривает две основные версии падения самолета: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

Сообщается, что следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия. Уже изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно.

А также отмечается, что уже допросили руководство и сотрудников авиапредприятия.

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