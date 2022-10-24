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Падение самолета в Иркутске: пилоты потеряли сознание из-за азота – росСМИ

Ирина БалачукПонедельник, 24 октября 2022, 12:01
Падение самолета в Иркутске: пилоты потеряли сознание из-за азота – росСМИ
Фото с места падения Су-30 в Иркутске. Фото СК РФ

Причиной падения истребителя Су-30 на жилой сектор в российском Иркутске могла стать потеря пилотами сознания из-за остатка азота в кислородных баллонах.

Источник: Следком РФ, российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб

Прямая речь собеседника издания: "К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах".

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Детали: Сообщается, что причиной этого могла стать ошибка наземного персонала.

Вместе с тем Следком РФ рассматривает две основные версии падения самолета: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

Сообщается, что следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия. Уже изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно.

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А также отмечается, что уже допросили руководство и сотрудников авиапредприятия.

Предыстория:

  • Вечером 23 октября во время летных испытаний Су-30 упал на двухэтажный частный дом в российском Иркутске. Оба летчика погибли, собственники разрушенного дома не пострадали.
  • Вечером 17 октября бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажки в российском Ейске, который находится недалеко от оккупированного Мариуполя. Пилоты самолета катапультировались. В жилом доме начался пожар. По последним данным, погибли 15 человек, больше 20 пострадали.
  • В Росси пришли к выводу, что причиной крушения военного самолета в Ейске, в результате которого погибло 15 человек, было попадание чаек в двигатель бомбардировщика. 

Темы: Росcияавиакатастрофы
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