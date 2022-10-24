На Херсонщине деоккупировано более 90 населенных пунктов – Минобороны

В Херсонской области силы обороны юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек.

Источник: Министерство обороны Украины и его телерадиостудия "Бриз"

Детали: В освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.

Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка находятся очень близко к оккупированным россиянами населенным пунктам и рассказывают, как готовятся давать отпор врагу.

Предыстория:

21 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков уже 551 населенный пункт в Харьковской области и 88 населенных пунктов в Херсонской области.

22 октября Генштаб ВСУ заявил, что российские оккупанты на Херсонщине полностью покинули села Чаривне и Чкалово, а из города Берислав эвакуировали офицеров и медперсонал.

12 октября сообщалось об освобождении 5 населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области: Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне пока готовятся обороняться в Херсоне, а не бежать из него на левый берег Днепра.

В США считают, что "окно возможностей" для отвоевания Херсона есть где-то до начала декабря.

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