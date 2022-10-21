Посадовці США: Україна має вікно можливостей протягом 1,5 місяця, аби відвоювати Херсон

Протягом наступних шести тижнів ЗСУ мають "вікно можливостей" для успіхів на полі бою проти російської армії – вони зможуть надалі відвойовувати міста на сході і, потенційно, Херсон.

Джерело: американські офіційні особи NYT

Деталі: Чиновники кажуть, що існує мало шансів на широкомасштабний крах російських сил, який дозволив би Україні захопити ще одну величезну смугу території. Але окремі російські підрозділи можуть впасти перед постійним тиском з боку України, що дозволить українським військам відвойовувати міста на сході, а також Херсон, який NYT назвав "головним призом" у війні.

Зазначається, що Україна повинна продовжувати використовувати свою перевагу в найближчі тижні, але не до такої міри, щоб надмірно розширювати свої лінії військового постачання або давати можливість російській армії використовувати будь-які слабкі місця в оборонних лініях.

Деякі чиновники заявили, що українці, схоже, готові просуватися вперед і вийти з глухого кута на Луганщині, де, можливо, вдасться оточити або прорвати російські оборонні рубежі. Якщо українські сили зможуть взяти під контроль трасу 66 на Луганщині протягом найближчих тижнів, вони зможуть відрізати ключову дорогу, яку Росія використовувала для забезпечення своїх військ на окупованих територіях.

Американські та українські посадовці остерігаються робити точні прогнози, але кажуть, що бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців, попри те, що останнім часом ситуація складається на користь України. Частково складність оцінок воєнного часу полягає в тому, що війна пройшла через різні фази, коли перевагу мали то російські, то українські війська.

З огляду на динаміку бойових дій, американські офіційні особи не думають, що буде довга пауза в боях. Зимовий сніг не сповільнить бойові дії, але багнюка пізньої осені - так. Проте згодом, коли земля затвердіє, армії знову зможуть просуватися швидше.

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Росія може використати наступні чотири або п'ять місяців для перегрупування, можливо, давши певну підготовку своїм нещодавно мобілізованим солдатам. Але що буде далі, залишається відкритим питанням.

NYT зазначає, що є низка змінних, що можуть стати особливо важливими для зміни траєкторії бойових дій: більш складні умови в грудні, ступінь готовності президента РФ Володимира Путіна до ескалації бойових дій, чи вдасться зберегти єдність Європи цієї зими, коли ціни на енергоносії стрімко зростають, а також потенційна зміна політичного середовища в Штатах, що може призвести до зменшення військової підтримки України.

Уточнюється, що українські посадовці досі не діляться більшістю своїх оперативних планів. Крім того, наміри Путіна щодо наступної фази війни важко розгледіти, а регулярні контакти між американцями та росіянами наразі є нечисленними, якщо взагалі є.

Видання пише, що динаміка війни може змінитися навесні. Утім, навіть якщо Україна зупинить Росію від досягнення її стратегічних цілей, це не означає, що Путін припинить воювати. За словами чиновників, він навряд чи визнає поразку в найближчі місяці.

Росія, на думку американських чиновників і військових аналітиків, ще не програла війну, і вони кажуть, що дуже важливо ніколи не недооцінювати супротивника. Росіяни все ще можуть проводити широкомасштабні артилерійські операції, і Росія досі може живити свої війська за рахунок мобілізації. Водночас, належним чином забезпечувати солдатів Москві не дають проблеми з логістикою. Зв'язок між російськими підрозділами залишається складним, що перешкоджає скоординованому пересуванню. Резервісти, яких зараз кидають на поля бою, погано навчені і погано екіпіровані.

РФ може спробувати відновити позиції, які вона втратила з вересня, або Путін може віддати наказ про ескалацію - потенційно до застосування ядерної зброї. Або ж Росія може спробувати закріпити досягнуті успіхи, намагаючись домовитися з українцями, розраховуючи на те, що європейські столиці, які остерігаються зимової нестачі палива, чинитимуть тиск на Київ, щоб він погодився на припинення вогню.