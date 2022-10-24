Крадіжка Суворова: Мінкульт подякував окупантам за допомогу в дерусифікації

Міністр культури Олександр Ткаченко жартома подякував окупантам Херсощини, які, втікаючи, забрали з собою пам'ятники Суворову та Ушакову, за допомогу в дерусифікації України.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: ""Жестом доброї волі", тікаючи з Херсону, росіяни прихопили з собою пам'ятники Суворову та Ушакову. Дякую, звичайно, за підтримку нашого процесу боротьби з наслідками русифікації, але ці питання в законний спосіб мають вирішувати місцеві органи української влади".

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