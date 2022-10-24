Кража Суворова: Минкульт поблагодарил оккупантов за помощь в дерусификации

Министр культуры Александр Ткаченко в шутку поблагодарил оккупантов Херсощины, которые, убегая, забрали с собой памятники Суворову и Ушакову, за помощь в дерусификации Украины.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: ""Жестом доброй воли", убегая из Херсона, россияне прихватили с собой памятники Суворову и Ушакову. Спасибо, конечно, за поддержку нашего процесса борьбы с последствиями русификации, но эти вопросы законным образом должны решать местные органы украинской власти".

Предыстория:

Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой во время бегства из города.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.