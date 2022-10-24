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Кража Суворова: Минкульт поблагодарил оккупантов за помощь в дерусификации

Ирина БалачукПонедельник, 24 октября 2022, 16:25
Кража Суворова: Минкульт поблагодарил оккупантов за помощь в дерусификации
Фото из Telegram Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко в шутку поблагодарил оккупантов Херсощины, которые, убегая, забрали с собой памятники Суворову и Ушакову, за помощь в дерусификации Украины.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: ""Жестом доброй воли", убегая из Херсона, россияне прихватили с собой памятники Суворову и Ушакову. Спасибо, конечно, за поддержку нашего процесса борьбы с последствиями русификации, но эти вопросы законным образом должны решать местные органы украинской власти".

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Темы: МинкультурыХерсондерусификация
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