Окупанти при втечі з Херсона вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову

Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста.

Джерело: російський пропагандистський ресурс "РИА "Новости Крым", "Медіацентр Україна – Укрінформ", "РБК", Telegram-канали

Деталі: Росіяни пояснюють, що вкрали пам’ятники для того, аби "зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ".

Колаборант Кирило Стремоусов каже, що пам’ятники демонтували за розпорядженням гауляйтера Володимира Сальдо. За його словам, їх повернуть на місце у випадку повної окупації росіянами Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти також планують викопати рештки похованого у Херсоні Григорія Потьомкіна, фаворита часів Катерини II.

Пряма мова Хланя: "Останніми днями росіяни грабують музеї. Все цінне, що має історичну цінність. Сьогодні ми стали свідками того, що вони забрали з собою пам’ятники Ушакову та Суворову. З’являється інформація, що росіяни планують викопати мощі Потьомкіну, який похований у Херсоні".

Погруддя Суворова у 1950 році встановили в Херсоні на 150-ту річницю його смерті.

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Статуя адмірала Ушакова була встановлена 1957 року біля корпусу Херсонської державної морської академії на однойменному проспекті.

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