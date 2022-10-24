Окупанти при втечі з Херсона вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову
Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста.
Джерело: російський пропагандистський ресурс "РИА "Новости Крым", "Медіацентр Україна – Укрінформ", "РБК", Telegram-канали
Деталі: Росіяни пояснюють, що вкрали пам’ятники для того, аби "зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ".
Колаборант Кирило Стремоусов каже, що пам’ятники демонтували за розпорядженням гауляйтера Володимира Сальдо. За його словам, їх повернуть на місце у випадку повної окупації росіянами Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти також планують викопати рештки похованого у Херсоні Григорія Потьомкіна, фаворита часів Катерини II.
Пряма мова Хланя: "Останніми днями росіяни грабують музеї. Все цінне, що має історичну цінність. Сьогодні ми стали свідками того, що вони забрали з собою пам’ятники Ушакову та Суворову. З’являється інформація, що росіяни планують викопати мощі Потьомкіну, який похований у Херсоні".
Погруддя Суворова у 1950 році встановили в Херсоні на 150-ту річницю його смерті.
Статуя адмірала Ушакова була встановлена 1957 року біля корпусу Херсонської державної морської академії на однойменному проспекті.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
- Представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Колаборант Володимир Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Генеральний штаб ЗСУ прогнозував, що російське військове керівництво може забрати з правого берега Дніпра у Херсонській області досвідчених військових, а для стримування ЗСУ лишити мобілізованих.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.