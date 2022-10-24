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Окупанти при втечі з Херсона вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 жовтня 2022, 12:07
Окупанти при втечі з Херсона вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову
Фото: Telegram-канал "Николаевский Ванёк"

Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста.

Джерело: російський пропагандистський ресурс "РИА "Новости Крым""Медіацентр Україна – Укрінформ", "РБК"Telegram-канали

 

Деталі: Росіяни пояснюють, що вкрали пам’ятники для того, аби "зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ".

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Колаборант Кирило Стремоусов каже, що пам’ятники демонтували за розпорядженням гауляйтера Володимира Сальдо. За його словам, їх повернуть на місце у випадку повної окупації росіянами Миколаївської та Дніпропетровської областей.

 

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти також планують викопати рештки похованого у Херсоні Григорія Потьомкіна, фаворита часів Катерини II.

Пряма мова Хланя: "Останніми днями росіяни грабують музеї. Все цінне, що має історичну цінність. Сьогодні ми стали свідками того, що вони забрали з собою пам’ятники Ушакову та Суворову. З’являється інформація, що росіяни планують викопати мощі Потьомкіну, який похований у Херсоні".

ВІДЕО ДНЯ

Погруддя Суворова у 1950 році встановили в Херсоні на 150-ту річницю його смерті.

Статуя адмірала Ушакова була встановлена 1957 року біля корпусу Херсонської державної морської академії на однойменному проспекті.

Передісторія:

Теми: ХерсонвійнаРосіяУкраїна
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