Окупанти при втечі з Херсона вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову

Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста.

Джерело: російський пропагандистський ресурс "РИА "Новости Крым", "Медіацентр Україна – Укрінформ", "РБК", Telegram-канали

Деталі: Росіяни пояснюють, що вкрали пам’ятники для того, аби "зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ".

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Колаборант Кирило Стремоусов каже, що пам’ятники демонтували за розпорядженням гауляйтера Володимира Сальдо. За його словам, їх повернуть на місце у випадку повної окупації росіянами Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти також планують викопати рештки похованого у Херсоні Григорія Потьомкіна, фаворита часів Катерини II.

Пряма мова Хланя: "Останніми днями росіяни грабують музеї. Все цінне, що має історичну цінність. Сьогодні ми стали свідками того, що вони забрали з собою пам’ятники Ушакову та Суворову. З’являється інформація, що росіяни планують викопати мощі Потьомкіну, який похований у Херсоні".

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Погруддя Суворова у 1950 році встановили в Херсоні на 150-ту річницю його смерті.

Статуя адмірала Ушакова була встановлена 1957 року біля корпусу Херсонської державної морської академії на однойменному проспекті.

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