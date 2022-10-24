Медведєв переконує, що у Росії зброя не закінчується

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв переконує, що в Росії не закінчується озброєння, кількість його лише збільшується.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Читаючи ворожу аналітику, неодноразово зустрічав твердження, що військова техніка і затребуване озброєння в Росії скоро закінчаться. Типу все витратили".

Реклама:

Деталі: За його словами, все навпаки, випуск озброєнь і спеціальної техніки "кратно" збільшується в усіх напрямках: від танків і гармат до ракет і дронів. "Чекайте!" – додав він.

Також Медведєв повідомив, що на "Уралвагонзаводі" перевірив випуск танків і обговорив питання прискорення поставок техніки у війська для війни в Україні.

Він дав зрозуміти, що на тих, хто не впорається з виконанням держзамовлення щодо випуску озброєнь, чекає кримінальна відповідальність.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

За даними британської розвідки, Росія дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.

У вересні президент Росії Володимир Путін на засіданні з розвитку оборонно-промислового комплексу закликав забезпечити поставки "засобів ураження" у війська, а також вивчати західну зброю, яка застосовується в Україні.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts| Google Podcasts| Soundcloud| Overcast| АБУК| НВ. Подкасти