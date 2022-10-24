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Медведев убеждает, что у России оружие не заканчивается

Станислав ПогориловПонедельник, 24 октября 2022, 17:16
Медведев убеждает, что у России оружие не заканчивается
скриншот

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждает, что в России не заканчивается вооружение, количество его лишь увеличивается.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждение, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили".

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Детали: По его словам, все наоборот, выпуск вооружений и специальной техники "кратно" увеличивается по всем направлениям: от танков и пушек до ракет и дронов. "Ждите!" - добавил он.

Также Медведев сообщил, что на "Уралвагонзаводе" проверил выпуск танков и обсудил вопрос ускорения поставок техники в войска для войны в Украине.

Он дал понять, что тех, кто не справится с выполнением госзаказа по выпуску вооружений, ждет уголовная ответственность.

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Что предшествовало:

  • По данным британской разведки, Россия все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются.
  • В сентябре президент России Владимир Путин на заседании по развитию оборонно-промышленного комплекса призвал обеспечить поставки "средств поражения" в войска, а также изучать западное оружие, которое применяется в Украине.

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Темы: МедведеввойнаУкраинаРосcия
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