Заніс біс Достоєвського: Пропагандист РФ вирішив виправдатися за заклик вбивати українських дітей

Російський пропагандист із каналу Russia Today Антон Красовський записав відео із виправданням своїх слів про необхідність топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Джерело: звернення Красовського

Деталі: Він заявив, що його неодноразово "заносить" в ефірах і він нікому не бажає смерті. Також Красовський сказав, що начебто "ніколи собі не пробачить".

Пряма мова: "Я сиджу в цьому ефірі десятки разів на місяць і мене раз від разу заносить кудись, куди може занести той біс, що сидить на одному з моїх плечей, як писав Достоєвський. І ось тут він мене заніс. Іноді я намагаюся вирішити, а чиє життя важливіше, потрібніше, правильніше. Я ідіот. Немає таких життів…

Я винен перед усіма матерями, хто в жаху почули цей текст. Я винен і провину цю я понесу з собою, вона буде в моїх снах і печалях все моє життя, що залишилося, я винен. Я не впевнений, що її можна спокутувати. Я завжди хотів бути кращим за ворога. Моя країна хотіла бути кращою за ворога і я дурень, змішав добро зі злом і облажався, скурвився. Не знаю, чи можна мене пробачити. Я себе ніколи не пробачу".

Що цьому передувало:

Красовський у розмові з письменником Сергієм Лук'яненком запропонував топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Після цього російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з Красовським.