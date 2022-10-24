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Заніс біс Достоєвського: Пропагандист РФ вирішив виправдатися за заклик вбивати українських дітей

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 22:04
Фото: ZMINA

Російський пропагандист із каналу Russia Today Антон Красовський записав відео із виправданням своїх слів про необхідність топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Джерело: звернення Красовського

Деталі: Він заявив, що його неодноразово "заносить" в ефірах і він нікому не бажає смерті. Також Красовський сказав, що начебто "ніколи собі не пробачить".

Пряма мова: "Я сиджу в цьому ефірі десятки разів на місяць і мене раз від разу заносить кудись, куди може занести той біс, що сидить на одному з моїх плечей, як писав Достоєвський. І ось тут він мене заніс. Іноді я намагаюся вирішити, а чиє життя важливіше, потрібніше, правильніше. Я ідіот. Немає таких життів…

Я винен перед усіма матерями, хто в жаху почули цей текст. Я винен і провину цю я понесу з собою, вона буде в моїх снах і печалях все моє життя, що залишилося, я винен. Я не впевнений, що її можна спокутувати. Я завжди хотів бути кращим за ворога. Моя країна хотіла бути кращою за ворога і я дурень, змішав добро зі злом і облажався, скурвився. Не знаю, чи можна мене пробачити. Я себе ніколи не пробачу".

Що цьому передувало:

  • Красовський у розмові з письменником Сергієм Лук'яненком запропонував топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.
  • Після цього російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з Красовським.

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Теми: пропагандаРосія
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