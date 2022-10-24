Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Занес бес Достоевского: Пропагандист РФ решил оправдаться за призыв убивать украинских детей

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 22:04
Занес бес Достоевского: Пропагандист РФ решил оправдаться за призыв убивать украинских детей
Фото: ZMINA

Российский пропагандист с канала Russia Today Антон Красовский записал видео с оправданием своих слов о необходимости топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией.

Источник: обращение Красовского

Детали: Он заявил, что его неоднократно "заносит" в эфирах, и он никому не желает смерти. Также Красовский сказал, что якобы "никогда себе не простит".

Реклама:

Прямая речь: " Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц и меня раз от раза заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занес. Иногда я пытаюсь решить, а чья жизнь важнее, нужнее, правильнее. Я идиот. Нет таких жизней...

Я виноват перед всеми матерями, кто в ужасе услышали этот текст. Я виноват и вину эту я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь, я виноват. Я не уверен, что ее можно искупить. Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага и я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко предложил топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией.
  • После этого российский пропагандистский канал Russia Today прекратил сотрудничество с Красовским.

Темы: пропагандаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
пропаганда
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Российские хоккеисты вышли на лед с Z-символами и поддержали войну
Культ Сталина. Какими будут новые учебники по истории в России и на временно оккупированных территориях
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: