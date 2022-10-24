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Занес бес Достоевского: Пропагандист РФ решил оправдаться за призыв убивать украинских детей

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 22:04
Фото: ZMINA

Российский пропагандист с канала Russia Today Антон Красовский записал видео с оправданием своих слов о необходимости топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией.

Источник: обращение Красовского

Детали: Он заявил, что его неоднократно "заносит" в эфирах, и он никому не желает смерти. Также Красовский сказал, что якобы "никогда себе не простит".

Прямая речь: " Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц и меня раз от раза заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занес. Иногда я пытаюсь решить, а чья жизнь важнее, нужнее, правильнее. Я идиот. Нет таких жизней...

Я виноват перед всеми матерями, кто в ужасе услышали этот текст. Я виноват и вину эту я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь, я виноват. Я не уверен, что ее можно искупить. Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага и я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу".

Что этому предшествовало:

  • Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко предложил топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией.
  • После этого российский пропагандистский канал Russia Today прекратил сотрудничество с Красовским.

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Темы: пропагандаРосcия
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