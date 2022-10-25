Мобілізований з Туви помер по дорозі в Україну через пиятику

Мобілізований мешканець російської Туви помер у військовому таборі в Новосибірську через вживання спиртних напоїв, повідомила місцева влада.

Джерело: "Meduza"

Дослівно: "Попередньо, йдеться про подію зі смертельними наслідками внаслідок вживання спиртних напоїв".

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Деталі: Повідомляється, що фіксуються випадки, коли мобілізовані в Росії помирають ще до того, як їх відправили на фронт. Деякі здійснюють суїцид, інші гинуть за нез'ясованих обставин.

За даними журналістів, станом на 21 жовтня загинув 41 мобілізований, частина цих втрат - небойові: люди вмирали в навчальних центрах, на полігонах, а також у військових частинах до відправки на фронт.

Наймасовішим випадком загибелі мобілізованих, які не доїхали до фронту, була стрілянина у військовій частині в Бєлгородській області. Тоді, за різними даними, загинули від 11 до 32 осіб.

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Також відомо, що мобілізованих кидають на фронт практично без підготовки. Термін навчання мінімальний, наприклад, за свідченнями самих мобілізованих, призовників із військової частини в Ленінградській області відправляли на фронт через 5 днів.

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