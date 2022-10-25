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Мобілізований з Туви помер по дорозі в Україну через пиятику

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 жовтня 2022, 12:38
Мобілізований з Туви помер по дорозі в Україну через пиятику
Фото: Mspravka.info

Мобілізований мешканець російської Туви помер у військовому таборі в Новосибірську через вживання спиртних напоїв, повідомила місцева влада.

Джерело: "Meduza"

Дослівно: "Попередньо, йдеться про подію зі смертельними наслідками внаслідок вживання спиртних напоїв".

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Деталі: Повідомляється, що фіксуються випадки, коли мобілізовані в Росії помирають ще до того, як їх відправили на фронт. Деякі здійснюють суїцид, інші гинуть за нез'ясованих обставин.

За даними журналістів, станом на 21 жовтня загинув 41 мобілізований, частина цих втрат - небойові: люди вмирали в навчальних центрах, на полігонах, а також у військових частинах до відправки на фронт.

Наймасовішим випадком загибелі мобілізованих, які не доїхали до фронту, була стрілянина у військовій частині в Бєлгородській області. Тоді, за різними даними, загинули від 11 до 32 осіб.

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Також відомо, що мобілізованих кидають на фронт практично без підготовки. Термін навчання мінімальний, наприклад, за свідченнями самих мобілізованих, призовників із військової частини в Ленінградській області відправляли на фронт через 5 днів.

Передісторія:

  • У вересні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • 18 жовтня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кількість у 300 тисяч мобілізованих не буде перевищено.
  • Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в РФ збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.
  • 14 жовтня Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня, а з 21 вересня вже мобілізували 222 тисячі росіян.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відстежили, що проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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