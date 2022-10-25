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Мобилизованный из Тувы умер по дороге в Украину из-за пьянства

Станислав ПогориловВторник, 25 октября 2022, 12:38
Фото: Mspravka.info

Мобилизованный житель российской Тувы умер в военном лагере в Новосибирске из-за употребления спиртных напитков, сообщили местные власти.

Источник: "Meduza"

Дословно: "Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков".

Детали: Сообщается, что фиксируются случаи, когда мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид, другие погибают при невыясненных обстоятельствах.

По данным журналистов, по состоянию на 21 октября погиб 41 мобилизованный, часть этих потерь - небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах, а также в воинских частях до отправки на фронт.

Самым массовым случаем гибели мобилизованных, которые не доехали до фронта, была стрельба в воинской части в Белгородской области. Тогда, по разным данным, погибли от 11 до 32 человек.

Также известно, что мобилизованных бросают на фронт практически без подготовки. Срок обучения минимальный, например, по свидетельствам самих мобилизованных, призывников из воинской части в Ленинградской области отправляли на фронт через 5 дней.

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Предистория:

  • В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.
  • 18 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что количество в 300 тысяч мобилизируемых не будет превышено.
  • Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.
  • 14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября, а с 21 сентября уже мобилизовали 222 тысячи россиян.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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