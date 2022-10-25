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Кадиров закликав мобілізованих росіян "не плакати", якщо автомат старий і форма не та

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 21:45
Фото: РИА Новости

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував російських мобілізованих, які жаліються на погане забезпечення і умови.

Джерело: звернення Кадирова

Пряма мова: "Зараз мобілізовані записують відео: цього не вистачає, того не вистачає, автомата не вистачає, автомат старий, форма не та. Так почекайте, зате з тої сторони, у нашого ворога, є хороша зброя, хороша форма одягу, все у них є.

У них треба забрати, у них заберемо. Ми не повинні плакати, якщо ми потрібні державі і президенту. Залиште всі свої недоліки собі".

Деталі: Кадиров додав, що у російської армії будуть такі показники, що "мало не здасться". Також він вкотре пригрозив, що цілями є Одеса, Київ, Харків. Вранці 25 жовтня Кадиров звинуватив Збройні сили України в обстрілі російських регіонів і висловив невдоволення "слабкими відповідями" РФ.

Також 25 жовтня президента Росії Володимира Путіна стурбувала якість спорядження мобілізованих в РФ.

25 жовтня Генштаб України підтвердив, що внаслідок удару у населеному пункті Каїри Херсонської області знищили 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. Напередодні 24 жовтня у соцмережах поширювали відео, ймовірно, із села Каїри.

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Зазначалося, що українські захисники завдали ракетного удару по базі "кадировців" в тимчасово окупованій Херсонській області. 

Теми: КадировРосіямобілізація
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