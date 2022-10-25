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Кадыров призвал мобилизованных россиян "не плакать", если автомат старый и форма не та

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 21:45

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российских мобилизованных, которые жалуются на плохое обеспечение и условия.

Источник: обращение Кадырова

Прямая речь: "Сейчас мобилизованные записывают видео: этого не хватает, того не хватает, автомата не хватает, автомат старый, форма не та. Так, подождите, зато с той стороны у нашего врага есть хорошее оружие, хорошая форма одежды, все у них есть.

У них надо забрать, у них заберем. Мы не должны плакать, если мы нужны государству и президенту. Оставьте все свои недостатки себе".

Детали: Кадыров добавил, что у российской армии будут такие показатели, что "мало не покажется". Также он в очередной раз пригрозил, что целями являются Одесса, Киев, Харьков. Утром 25 октября Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле российских регионов и выразил недовольство "слабыми ответами" РФ.

Также 25 октября президента России Владимира Путина обеспокоило качество снаряжения мобилизованных в РФ. 

25 октября Генштаб Украины подтвердил, что в результате удара в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожили 30 оккупантов, а под завалами осталось более ста военнослужащих противника. Накануне 24 октября в соцсетях распространяли видео, вероятно, из села Каиры.

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Отмечалось, что украинские защитники нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области. 

Темы: КадыровРосcиямобилизация
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