Сербія не взяла участь у парламентському саміті Кримської платформи після вмовлянь РФ – ЗМІ

Сербія не прийняла запрошення на участь у першому парламентському саміті Кримської платформи в Загребі у вівторок через вплив з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише N1.

Ще за кілька днів до саміту хорватські ЗМІ писали, що Сербія отримала запрошення на участь у заході, але відхилила його.

За даними N1, сталося це після того, як 16 вересня відбулася зустріч спікера парламенту Сербії Владіміра Орліча й посла Росії в країні Алєксандра Боцан-Харченка.

Згідно з парламентською нотою від 21 вересня, що опинилася в розпорядженні видання, Боцан-Харченко "висловив очікування, що делегація Національної скупштини Республіки Сербської не буде брати участі на згаданому саміті".

Натомість російський посол запропонував Орлічу відвідати Москву.

ФОТО: N1

Також від участі в заході відмовився президент приймаючої держави Зоран Міланович, відомий проросійськими заявами.

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Як повідомлялося, перший міжпарламентський саміт Кримської платформи відбувся 25 жовтня у Загребі. У ньому брали участь представники понад 40 країн та міжнародних організацій.

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що справжній мир, який закінчить війну Росії проти України, можливий лише після повернення окупованого Криму