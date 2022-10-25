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Сербія не взяла участь у парламентському саміті Кримської платформи після вмовлянь РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 23:27

Сербія не прийняла запрошення на участь у першому парламентському саміті Кримської платформи в Загребі у вівторок через вплив з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише N1.

Ще за кілька днів до саміту хорватські ЗМІ писали, що Сербія отримала запрошення на участь у заході, але відхилила його.

За даними N1, сталося це після того, як 16 вересня відбулася зустріч спікера парламенту Сербії Владіміра Орліча й посла Росії в країні Алєксандра Боцан-Харченка.

Згідно з парламентською нотою від 21 вересня, що опинилася в розпорядженні видання, Боцан-Харченко "висловив очікування, що делегація Національної скупштини Республіки Сербської не буде брати участі на згаданому саміті".

Натомість російський посол запропонував Орлічу відвідати Москву.

 
ФОТО: N1

Також від участі в заході відмовився президент приймаючої держави Зоран Міланович, відомий проросійськими заявами.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, перший міжпарламентський саміт Кримської платформи відбувся 25 жовтня у Загребі. У ньому брали участь представники понад 40 країн та міжнародних організацій.

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що справжній мир, який закінчить війну Росії проти України, можливий лише після повернення окупованого Криму

Теми: СербіяКримська платформаРосіяУкраїна
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