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Сербия не приняла участие в парламентском саммите Крымской платформы после уговоров РФ - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 23:27

Сербия не приняла приглашение на участие в первом парламентском саммите Крымской платформы в Загребе во вторник из-за влияния со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет N1.

Еще за несколько дней до саммита хорватские СМИ писали, что Сербия получила приглашение на участие в мероприятии, но отклонила его.

По данным N1, произошло это после того, как 16 сентября состоялась встреча спикера парламента Сербии Владимира Орлича и посла России в стране Александра Боцан-Харченко.

Согласно парламентской ноте от 21 сентября, оказавшейся в распоряжении издания, Боцан-Харченко "выразил ожидание, что делегация Национальной скупштины Республики Сербской не будет участвовать на упомянутом саммите".

Вместо этого российский посол предложил Орличу посетить Москву.

 
ФОТО: N1

Также от участия в мероприятии отказался президент принимающего государства Зоран Миланович, известный пророссийскими заявлениями.

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Как сообщалось, первый межпарламентский саммит Крымской платформы состоялся 25 октября в Загребе. В нем принимали участие представители более 40 стран и международных организаций.

В своем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что настоящий мир, который закончит войну России против Украины, возможен только после возвращения оккупированного Крыма.

Темы: СербияКрымская платформаРосcияУкраина
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