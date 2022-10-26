Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков оцінив ризик ядерного удару з боку Росії

Ольга Глущенко Середа, 26 жовтня 2022, 02:38
Олексій Резніков, фото: getty images

Міністр оборони Олексій Резніков сумнівається у застосуванні Росією ядерної зброї "прямо зараз".

Джерело: Резніков в інтерв’ю Politico

Пряма мова: "… коли у вашого сусіда є божевілля, ви повинні розуміти, що є ризики (застосування ядерної зброї – ред.), але я не вважаю це безпосереднім ризиком прямо зараз, тому що не впевнений – і я думаю, що і росіяни не впевнені – що вони технічно готові це зробити".

Деталі: Резніков також задається питанням, які цілі Росія може вразити, кажучи, що будь-яке використання ядерної зброї на полі бою також вплине на російські війська в цьому районі.

Нагадаємо: Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає західні танки і винищувачі, щоб допомогти витіснити російські війська. Резніков вважає, що Вашингтон має бути лідером у цьому питанні, а союзники підуть за ним.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Резніковядерна зброяРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Захисники відбили 11 атак ворога і вразили 3 пункти управління окупантів – Генштаб

Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

Міністр оборони Індії сказав Шойгу облишити "ядерний варіант"

Влада працює над більш зручними графіками обмеження світла – ОП

фотоЗ полону звільнили ще 10 українських військових – ОП

Усі новини...
Резніков
Резніков чекає на танки та винищувачі від Заходу та США: усі очікують політичного рішення Штатів
Резніков поговорив з Остіном і анонсував новий пакет військової допомоги США
Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму через шантаж РФ – Резніков
Останні новини
20:46
Автовиробник Ford вийде з Росії, але може повернутись
20:28
Російська пропаганда уже розказує, що Україна готується збити "радіоактивну ракету" над Чорнобилем
20:11
У Маріуполі окупанти провели хресний хід, щоб "вигнати демонів" з Азовсталі
20:10
Путін використає "зернову угоду" як важіль впливу на саміті G20 – Reuters
20:02
Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський
19:45
оновленоПо всій Україні ще двічі оголошували повітряну тривогу
19:23
МЗС РФ видало фото зі Словенії 10-річної давнини за підготовку Україною "брудної бомби"
19:20
"З України зникла нормальність. Смерть і життя крокують пліч-о-пліч" – Рейчел Кларк
19:18
Президент Гвінеї-Бісау після зустрічі з Путіним приїхав до Зеленського і пояснив позицію
19:05
Справа "Роттердам+": НАБУ і САП оголосили 15 нових підозр
Усі новини...