Резніков оцінив ризик ядерного удару з боку Росії

Міністр оборони Олексій Резніков сумнівається у застосуванні Росією ядерної зброї "прямо зараз".

Джерело: Резніков в інтерв’ю Politico

Пряма мова: "… коли у вашого сусіда є божевілля, ви повинні розуміти, що є ризики (застосування ядерної зброї – ред.), але я не вважаю це безпосереднім ризиком прямо зараз, тому що не впевнений – і я думаю, що і росіяни не впевнені – що вони технічно готові це зробити".

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Деталі: Резніков також задається питанням, які цілі Росія може вразити, кажучи, що будь-яке використання ядерної зброї на полі бою також вплине на російські війська в цьому районі.

Нагадаємо: Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає західні танки і винищувачі, щоб допомогти витіснити російські війська. Резніков вважає, що Вашингтон має бути лідером у цьому питанні, а союзники підуть за ним.