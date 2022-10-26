Резников оценил риск ядерного удара со стороны России

Министр обороны Алексей Резников сомневается в применении Россией ядерного оружия "прямо сейчас".

Источник: Резников в интервью Politico

Прямая речь: "... когда у вашего соседа есть безумие, вы должны понимать, что есть риски (применения ядерного оружия – ред.), но я не считаю это непосредственным риском прямо сейчас, потому что не уверен – и я думаю, что и россияне не уверены – что они технически готовы это сделать".

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Детали: Резников также задается вопросом, какие цели Россия может поразить, говоря, что любое использование ядерного оружия на поле боя также повлияет на российские войска в этом районе.

Напомним: Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит западные танки и истребители, чтобы помочь вытеснить российские войска. Резников считает, что Вашингтон должен быть лидером в этом вопросе, а союзники последуют за ним.