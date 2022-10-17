В Лимані вже ексгумували тіла 187 загиблих
Правоохоронці ексгумували уже 187 тіл на місці масового поховання загиблих від рук окупантів у місті Лиман – серед них 35 військових і 152 цивільних.
Джерело: пресофіцер поліції Донеччини Олександра Гаврилко на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 17 жовтня
Пряма мова Гаврилко: "Наразі у Лимані роботи з ексгумації ще тривають, ведеться слідство. За попередніми результатами, ексгумували 35 військовослужбовців, тіло одного з них було окремо, в могилі посеред міста, та 152 цивільні людини. Також недослідженими лишається близько 40 могил, доступ до них ускладнений".
Деталі: Вона додала, що за одну добу вдається ексгумувати 10-15 людей.
За попередніми результатами огляду ексгумованих тіл, люди загинули внаслідок вибухових травм.
Однак, за словами Гаврилко, поліція має інформацією, про громадян, які загинули внаслідок насильницької смерті. Про це детальніше повідомлять після експертизи.
Речниця обласної поліції зазначила, що наразі відомо про 43 масові поховання на Донеччині. Окремо поліція області отримує інформацію про стихійні поховання у дворах житлових будинків, де у могилах може бути до 10 людей.
Представниця поліції також розповіла, що в місці, де базувалися російські військові, знайшли тіло цивільного чоловіка. Тіло жертви та територія були заміновані. За попередніми висновками експертизи, чоловіка застрелили.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.
- 5 жовтня Зеленський показав, як виглядає Лиман після його звільнення від російських загарбників.
- 5 жовтня ЗМІ повідомляли, що у звільненому від окупантів місті Лиман на Донеччині знайшли понад 50 поховань із цивільними, не всі, хто похований, ідентифіковані, деякі таблички на могилах просто з номерами.
- 7 жовтня стало відомо, що у звільненому Лимані Донецької області виявили два поховання, одне з них включає одиночні могили цивільних, інше – братська могила.
- 9 жовтня повідомлялося, що правоохоронці ексгумували перші 20 тіл на місці масового поховання загиблих від рук окупантів у місті Лиман – серед жертв загарбників є військові ЗСУ і діти.