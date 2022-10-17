В Лимані вже ексгумували тіла 187 загиблих

Правоохоронці ексгумували уже 187 тіл на місці масового поховання загиблих від рук окупантів у місті Лиман – серед них 35 військових і 152 цивільних.

Джерело: пресофіцер поліції Донеччини Олександра Гаврилко на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 17 жовтня

Пряма мова Гаврилко: "Наразі у Лимані роботи з ексгумації ще тривають, ведеться слідство. За попередніми результатами, ексгумували 35 військовослужбовців, тіло одного з них було окремо, в могилі посеред міста, та 152 цивільні людини. Також недослідженими лишається близько 40 могил, доступ до них ускладнений".

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Деталі: Вона додала, що за одну добу вдається ексгумувати 10-15 людей.

За попередніми результатами огляду ексгумованих тіл, люди загинули внаслідок вибухових травм.

Однак, за словами Гаврилко, поліція має інформацією, про громадян, які загинули внаслідок насильницької смерті. Про це детальніше повідомлять після експертизи.

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Речниця обласної поліції зазначила, що наразі відомо про 43 масові поховання на Донеччині. Окремо поліція області отримує інформацію про стихійні поховання у дворах житлових будинків, де у могилах може бути до 10 людей.

Представниця поліції також розповіла, що в місці, де базувалися російські військові, знайшли тіло цивільного чоловіка. Тіло жертви та територія були заміновані. За попередніми висновками експертизи, чоловіка застрелили.

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