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СБУ внедрилось в ФСБ, чтобы задержать экс-руководителя Крымского главка, который был "кротом" - Малюк

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 октября 2022, 10:15
фото СБУ

Служба безопасности Украины располагает неопровержимыми доказательствами, что бывший руководитель Крымского главка СБУ полковник Олег Кулинич работал на РФ, докладывал в Москву информацию, в том числе секретную, о ситуации в Украине и в Службе.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Малюка, спецслужба делает большой упор на самоочищении своих рядов, особенно в условиях войны.

"Если не обнаружить этих крыс на борту, то все наши дальнейшие операции по отношению к врагу обречены на провал", - отметил он.

Говоря об операции по разоблачению и задержанию Кулинича, и.о. главы СБУ отметил, что он задерживал этого "крота" лично. Вместе с тем, Малюк не стал пока что разглашать детали, отметив, что идет следствие.

Прямая речь: "Была проведена беспрецедентная филигранная разработка и последующая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ.

Мы добыли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, как они пытались влиять на различные процессы".

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Предыстория:

  • 16 июля "Украинская правда" узнала, что силовики задержали Кулинича.
  • На следующий день Государственное бюро расследований раскрыло детали совместной спецоперации, в результате которой был разоблачен и задержан предатель.
  • Следствие установило, что Кулинич сотрудничал с представителями спецслужб РФ. Среди прочего, он передавал им разведывательную информацию против Украины. В частности, информацию, составляющую государственную тайну.
  • Также задокументировано участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.
  • Кулинича подозревают по трем статьям: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Справка: Кулинич Олег Николаевич был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым в октябре 2020 года.

В марте 2022 года Зеленский уволил его с этой должности.

Темы: СБУ
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