Окупанти можуть влаштувати підриви на Запорізькій АЕС - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ не виключає, що російські окупанти можуть вдатися до підривів на Запорізькій атомній електростанції, щоб остаточного вивести її з ладу та спровокувати техногенну катастрофу, звинувативши при цьому Україну.
Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 27 жовтня
Пряма мова: "Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може ухвалити "непростые решения".
Найбільш імовірно, що під час відступу противник може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення тимчасово окупованих територій на випалену землю, із завданням критичних збитків інфраструктурі.
Враховуючи останні інформаційні вкиди з боку РФ щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на ЗАЕС, з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи, з обвинуваченням у цьому України.
Навіть прогнозовані російськими військовими під час зустрічі з аташе наслідки такої катастрофи на ЗАЕС були передбачені з урахуванням напрямку вітру і , відповідно, розповсюдження загроз – у західному напрямку.
Що також вказує на підготовку окупантом чергового злочину проти людяності".
Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, Громов зазначив, що противник частково виводить і заводить нові підрозділи на територію станції, намірів ворога залишити АЕС не зафіксовано.
Нагадаємо: Російські пропагандисти почали поширювати наратив, що "фахівці українського підприємства "Південмаш" підготували муляж ракети, який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС".
Передісторія:
- Раніше російські пропагандисти поширювали чутки, що Україна готується підірвати т. зв. "брудну бомбу", щоб потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.
- Із 23 жовтня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу почав розповідати колегам з інших країн, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби". Шойгу і глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов активно розповідають колегам на Заході і в Азіїпро нібито заплановану Україною "провокацію".
- США, Британія і Франція відкинули звинувачення РФ у "брудній бомбі" як брехливі.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонувавМіжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про розробку "брудної бомби".