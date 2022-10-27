Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти можуть влаштувати підриви на Запорізькій АЕС - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 12:19
Олексій Громов. фото Армія Inform

Генеральний штаб ЗСУ не виключає, що російські окупанти можуть вдатися до підривів на Запорізькій атомній електростанції, щоб остаточного вивести її з ладу та спровокувати техногенну катастрофу, звинувативши при цьому Україну.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 27 жовтня

Пряма мова: "Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може ухвалити "непростые решения".

Найбільш імовірно, що під час відступу противник може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення тимчасово окупованих територій на випалену землю, із завданням критичних збитків інфраструктурі.

Враховуючи останні інформаційні вкиди з боку РФ щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на ЗАЕС, з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи, з обвинуваченням у цьому України.

Навіть прогнозовані російськими військовими під час зустрічі з аташе наслідки такої катастрофи на ЗАЕС були передбачені з урахуванням напрямку вітру і , відповідно, розповсюдження загроз – у західному напрямку.

Що також вказує на підготовку окупантом чергового злочину проти людяності".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, Громов зазначив, що противник частково виводить і заводить нові підрозділи на територію станції, намірів ворога залишити АЕС не зафіксовано.

Нагадаємо: Російські пропагандисти почали поширювати наратив, що "фахівці українського підприємства "Південмаш" підготували муляж ракети, який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС".

Передісторія:

  • Раніше російські пропагандисти поширювали чутки, що Україна готується підірвати т. зв. "брудну бомбу", щоб потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.
  • Із 23 жовтня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу почав розповідати колегам з інших країн, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби". Шойгу і глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов активно розповідають колегам на Заході і в Азіїпро нібито заплановану Україною "провокацію".
  • США, Британія і Франція відкинули звинувачення РФ у "брудній бомбі" як брехливі.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонувавМіжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про розробку "брудної бомби".

Теми: АЕСвійнаГенштаб
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги – ЗМІ

Повітряники пояснили, в яких випадках оголошується повітряна тривога

ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай

США розробили план протидії захопленню західної зброї в Україні Росією

Путін сказав, що російські втрати в десять разів менші ніж в України

США відреагують на удари РФ по комерційних супутниках – Білий дім

Усі новини...
АЕС
Блінкен схвалив наміри МАГАТЕ відвідати атомні об’єкти в Україні
Німеччина продовжить експлуатацію останніх трьох АЕС щонайменш на кілька місяців – ЗМІ
Росіяни застосовують нову тактику ядерного шантажу – "Енергоатом"
Останні новини
05:45
Ворог з Чорного моря загрожує 24 "Калібрами" – ОК "Південь"
04:44
ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу
03:45
оновленоІлон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру
03:38
Україна в ООН: Росія готує провокації із застосуванням біологічної зброї
02:41
Авіація 16 разів вдарила по районах зосередження ворога – оперативне командування
02:20
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги – ЗМІ
01:56
Сумщина: росіяни випускали снаряди і міни по громадах, гатили з АГС
01:32
Повітряники пояснили, в яких випадках оголошується повітряна тривога
00:58
МАГАТЕ перевірить два ядерних об’єкти в Україні
00:27
Зеленський: Нацизм приходить у новій масці, але з тією ж метою
Усі новини...