Оккупанты могут устроить подрывы на Запорожской АЭС - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ не исключает, что российские оккупанты могут прибегнуть к подрывам на Запорожской атомной электростанции, чтобы окончательного вывести ее из строя и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив при этом Украину.
Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 27 октября
Прямая речь: "Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения".
Наиболее вероятно, что во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращению временно оккупированных территорий в выжженную землю, с нанесением критического ущерба инфраструктуре.
Учитывая последние информационные вбросы со стороны РФ о грязной бомбе, не исключается также, что оккупанты могут организовать подрывы на ЗАЭС, с целью ее окончательного вывода из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы, с обвинением в этом Украины.
Даже прогнозируемые российскими военными во время встречи с атташе последствия такой катастрофы на ЗАЭС были рассчитаны с учетом направления ветра и, соответственно, распространения угроз - в западном направлении.
Что также указывает на подготовку оккупантом очередного преступления против человечности".
Детали: Отвечая на вопрос журналистов, Громов отметил, что противник частично выводит и заводит новые подразделения на территорию станции, намерений врага оставить АЭС не зафиксировано.
Напомним: Российские пропагандисты начали распространять нарратив, что "специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС".
Предыстория:
- Ранее российские пропагандисты распространяли слухи, что Украина готовится взорвать т.н. "грязную бомбу", чтобы потом обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
- С 23 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу начал рассказывать коллегам из других стран, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы". Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов активно рассказывают коллегам на Западе и в Азиио якобы запланированной Украиной "провокации".
- США, Британия и Франция отвергли обвинения РФ в "грязной бомбе" как лживые.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о разработке "грязной бомбы".