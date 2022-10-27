Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты могут устроить подрывы на Запорожской АЭС - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 октября 2022, 12:19
Оккупанты могут устроить подрывы на Запорожской АЭС - Генштаб
Алексей Громов. фото Армія Информ

Генеральный штаб ВСУ не исключает, что российские оккупанты могут прибегнуть к подрывам на Запорожской атомной электростанции, чтобы окончательного вывести ее из строя и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив при этом Украину.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 27 октября

Прямая речь: "Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения".

Реклама:

Наиболее вероятно, что во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращению временно оккупированных территорий в выжженную землю, с нанесением критического ущерба инфраструктуре.

Учитывая последние информационные вбросы со стороны РФ о грязной бомбе, не исключается также, что оккупанты могут организовать подрывы на ЗАЭС, с целью ее окончательного вывода из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы, с обвинением в этом Украины.

Даже прогнозируемые российскими военными во время встречи с атташе последствия такой катастрофы на ЗАЭС были рассчитаны с учетом направления ветра и, соответственно, распространения угроз - в западном направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Что также указывает на подготовку оккупантом очередного преступления против человечности".

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, Громов отметил, что противник частично выводит и заводит новые подразделения на территорию станции, намерений врага оставить АЭС не зафиксировано.

Напомним: Российские пропагандисты начали распространять нарратив, что "специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС".

Предыстория:

  • Ранее российские пропагандисты распространяли слухи, что Украина готовится взорвать т.н. "грязную бомбу", чтобы потом обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
  • С 23 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу начал рассказывать коллегам из других стран, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы". Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов активно рассказывают коллегам на Западе и в Азиио якобы запланированной Украиной "провокации".
  • США, Британия и Франция отвергли обвинения РФ в "грязной бомбе" как лживые.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о разработке "грязной бомбы".

Темы: АЭСвойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
АЭС
Швеция планирует снять запрет на добычу урана
Венгрия договорилась с РФ отложить выплату платежей за строительство новой АЭС
ЦНС: В России готовятся к эвакуации на случай аварии на Курской АЭС, возможна провокация
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: