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Оккупанты могут устроить подрывы на Запорожской АЭС - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 октября 2022, 12:19
Алексей Громов. фото Армія Информ

Генеральный штаб ВСУ не исключает, что российские оккупанты могут прибегнуть к подрывам на Запорожской атомной электростанции, чтобы окончательного вывести ее из строя и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив при этом Украину.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 27 октября

Прямая речь: "Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения".

Наиболее вероятно, что во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращению временно оккупированных территорий в выжженную землю, с нанесением критического ущерба инфраструктуре.

Учитывая последние информационные вбросы со стороны РФ о грязной бомбе, не исключается также, что оккупанты могут организовать подрывы на ЗАЭС, с целью ее окончательного вывода из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы, с обвинением в этом Украины.

Даже прогнозируемые российскими военными во время встречи с атташе последствия такой катастрофы на ЗАЭС были рассчитаны с учетом направления ветра и, соответственно, распространения угроз - в западном направлении.

Что также указывает на подготовку оккупантом очередного преступления против человечности".

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Детали: Отвечая на вопрос журналистов, Громов отметил, что противник частично выводит и заводит новые подразделения на территорию станции, намерений врага оставить АЭС не зафиксировано.

Напомним: Российские пропагандисты начали распространять нарратив, что "специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС".

Предыстория:

  • Ранее российские пропагандисты распространяли слухи, что Украина готовится взорвать т.н. "грязную бомбу", чтобы потом обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
  • С 23 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу начал рассказывать коллегам из других стран, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы". Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов активно рассказывают коллегам на Западе и в Азиио якобы запланированной Украиной "провокации".
  • США, Британия и Франция отвергли обвинения РФ в "грязной бомбе" как лживые.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о разработке "грязной бомбы".

Темы: АЭСвойнаГенштаб
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