Оккупанты могут устроить подрывы на Запорожской АЭС - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ не исключает, что российские оккупанты могут прибегнуть к подрывам на Запорожской атомной электростанции, чтобы окончательного вывести ее из строя и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив при этом Украину.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 27 октября

Прямая речь: "Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения".

Наиболее вероятно, что во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращению временно оккупированных территорий в выжженную землю, с нанесением критического ущерба инфраструктуре.

Учитывая последние информационные вбросы со стороны РФ о грязной бомбе, не исключается также, что оккупанты могут организовать подрывы на ЗАЭС, с целью ее окончательного вывода из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы, с обвинением в этом Украины.

Даже прогнозируемые российскими военными во время встречи с атташе последствия такой катастрофы на ЗАЭС были рассчитаны с учетом направления ветра и, соответственно, распространения угроз - в западном направлении.

Что также указывает на подготовку оккупантом очередного преступления против человечности".

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Детали: Отвечая на вопрос журналистов, Громов отметил, что противник частично выводит и заводит новые подразделения на территорию станции, намерений врага оставить АЭС не зафиксировано.

Напомним: Российские пропагандисты начали распространять нарратив, что "специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС".

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