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Росіяни карають за підписку на українські ЗМІ жителів окупованих територій

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 14:10
Фільтраційні табори на окупованих територіях, ілюстративне Фото з ЕРА

Призначена Росією "влада" Запорізької області оголосила про введення на окупованій території військової цензури на основі юридично нікчемного указу Володимира Путіна про "воєнний стан".

Джерело: член "керівництва" області Володимир Рогов у Telegram

Деталі: За його словами, з 27 жовтня в регіоні розпочато "вибіркову попереджувальну перевірку мобільних телефонів громадян". Окупанти шукають у смартфонах підписки на українські інформаційні ресурси.

Рогов стверджує, що після першого попередження порушників штрафуватимуть, а за "злісні порушення" передбачена кримінальна відповідальність.

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Що цьому передувало: 

  • Президент Росії Володимир Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.
  • Міністерство закордонних справ України вважає, що президент РФ Володимир Путін запровадив воєнний стан на нових окупованих територіях з метою придушити опір місцевого населення.
  • Президент Володимир Зеленський припустив, що введення Росією так званого "воєнного стану" на окупованих територіях України є проявом "істерики чекістів" – чим ближче буде поразка РФ, тим більшою буде істерика. 

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Теми: Запорізька областьокупаціяЗМІ
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