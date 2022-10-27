Росіяни карають за підписку на українські ЗМІ жителів окупованих територій
Четвер, 27 жовтня 2022, 14:10
Призначена Росією "влада" Запорізької області оголосила про введення на окупованій території військової цензури на основі юридично нікчемного указу Володимира Путіна про "воєнний стан".
Джерело: член "керівництва" області Володимир Рогов у Telegram
Деталі: За його словами, з 27 жовтня в регіоні розпочато "вибіркову попереджувальну перевірку мобільних телефонів громадян". Окупанти шукають у смартфонах підписки на українські інформаційні ресурси.
Рогов стверджує, що після першого попередження порушників штрафуватимуть, а за "злісні порушення" передбачена кримінальна відповідальність.
Читайте також: Як користуватись смартфоном під окупацією? Поради Держспецзв’язку
Що цьому передувало:
- Президент Росії Володимир Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.
- Міністерство закордонних справ України вважає, що президент РФ Володимир Путін запровадив воєнний стан на нових окупованих територіях з метою придушити опір місцевого населення.
- Президент Володимир Зеленський припустив, що введення Росією так званого "воєнного стану" на окупованих територіях України є проявом "істерики чекістів" – чим ближче буде поразка РФ, тим більшою буде істерика.
ВІДЕО ДНЯ