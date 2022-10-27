Росіяни карають за підписку на українські ЗМІ жителів окупованих територій

Фільтраційні табори на окупованих територіях, ілюстративне Фото з ЕРА

Призначена Росією "влада" Запорізької області оголосила про введення на окупованій території військової цензури на основі юридично нікчемного указу Володимира Путіна про "воєнний стан".

Джерело: член "керівництва" області Володимир Рогов у Telegram

Деталі: За його словами, з 27 жовтня в регіоні розпочато "вибіркову попереджувальну перевірку мобільних телефонів громадян". Окупанти шукають у смартфонах підписки на українські інформаційні ресурси.

Реклама:

Рогов стверджує, що після першого попередження порушників штрафуватимуть, а за "злісні порушення" передбачена кримінальна відповідальність.

Читайте також: Як користуватись смартфоном під окупацією? Поради Держспецзв’язку

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ