Россияне наказывают за подписку на украинские СМИ жителей оккупированных территорий

Назначенные Россией "власти" Запорожской области объявили о введении на оккупированной территории военной цензуры на основе юридически ничтожного указа Владимира Путина о "военном положении".

Джерело: член "руководства" области Владимир Рогов в Telegram

Детали: По его словам, с 27 октября в регионе начата "выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан". Оккупанты ищут в смартфонах подписки на украинские информационные ресурсы.

Рогов утверждает, что после первого предупреждения нарушителей будут штрафовать, а за "злостные нарушения" предусмотрена уголовная ответственность.

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Что этому предшествовало:

Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Министерство иностранных дел Украины считает, что президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на новых оккупированных территориях с целью подавить сопротивление местного населения.

Президент Владимир Зеленский предположил, что введение Россией так называемого "военного положения" на оккупированных территориях Украины является проявлением "истерики чекистов" - чем ближе будет поражение РФ, тем больше будет истерика.