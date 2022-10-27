Россияне наказывают за подписку на украинские СМИ жителей оккупированных территорий

Назначенные Россией "власти" Запорожской области объявили о введении на оккупированной территории военной цензуры на основе юридически ничтожного указа Владимира Путина о "военном положении".

Джерело: член "руководства" области Владимир Рогов в Telegram

Детали: По его словам, с 27 октября в регионе начата "выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан". Оккупанты ищут в смартфонах подписки на украинские информационные ресурсы.

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Рогов утверждает, что после первого предупреждения нарушителей будут штрафовать, а за "злостные нарушения" предусмотрена уголовная ответственность.

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