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Путін похвалився, звідки вилізла маячня про "брудну бомбу Києва": Це я дав вказівки Шойгу всім дзвонити

Ірина БалачукЧетвер, 27 жовтня 2022, 19:06
Путін похвалився, звідки вилізла маячня про брудну бомбу Києва: Це я дав вказівки Шойгу всім дзвонити
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що він особисто доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу зателефонувати всім його колегам в інших країнах і розповісти про нібито підготовку Україною провокації із застосуванням "брудної бомби".

Джерело: Путін на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 27 жовтня в Москві

Пряма мова російського диктатора: "Ми ж не випадково оприлюднили дані спецслужб, що готується якийсь інцидент із "брудною бомбою"... Це я дав вказівку Шойгу продзвонити всім його колегам і проінформувати про це".

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Деталі: Путін заявив, що Росія нібито навіть приблизно знає, де роблять "брудну бомбу". За його словами, наявні в Україні технології нібито дозволяють зробити таку зброю із залишків ядерного палива.

Президент країни-агресора запевняє, що самій Росії нібито нема чого робити провокації з ядерною зброєю. За словами диктатора, у них "сенсу немає ніякого – ні політичного, ні військового".

Він також заявив, що всіляко підтримує прохання Києва, щоб МАГАТЕ приїхало і перевірило всі атомні об'єкти в Україні, але запевняє, що це потрібно, щоб Україна нібито не встигла "замести сліди підготовки "брудної бомби"".

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Путін також забрехався, намагаючись переконати всіх, що на Запорізькій АЕС є тільки російський персонал і немає ніякого озброєння.

Пряма мова Путіна: "Прямо іноді говорять, а постійно натякають, що ми обстрілюємо ЗАЕС. Ну, вони збожеволіли зовсім, ні? Ми ж контролюємо цю ЗАЕС! Там же війська перебувають наші!".

Деталі: При цьому Путін запевняє, що біля ЗАЕС "немає ніякої важкої зброї РФ". За його словами, це нібито бачать і представники МАГАТЕ, яких окупанти пустили на ЗАЕС. Мовляв, вони відмовилися жити в готелі, живуть просто на станції і нібито вони "на власні очі бачать, хто стріляє, і звідки снаряди летять".   

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Передісторія: 

  • 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби".
  • Раніше російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на свої джерела повідомляло, що нібито українська влада готує "на території своєї країни провокацію, пов'язану з підривом т.зв. "брудної бомби" або малопотужного ядерного боєприпасу", щоб потім нібито звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.
  • Пропагандисти навіть вигадали цілу історію про те, що нібито "під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану".
  • Після цього Шойгу і глава Генштабу Росії Валерій Герасімов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану "провокацію України".
  • 26 жовтня Путін переказав маячню про "брудну бомбу України" главам спецслужб СНД.

Теми: Путінпровокаціїядерна зброяЗАЕС
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