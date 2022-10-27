Путін похвалився, звідки вилізла маячня про "брудну бомбу Києва": Це я дав вказівки Шойгу всім дзвонити

Президент Росії Володимир Путін заявив, що він особисто доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу зателефонувати всім його колегам в інших країнах і розповісти про нібито підготовку Україною провокації із застосуванням "брудної бомби".

Джерело: Путін на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 27 жовтня в Москві

Пряма мова російського диктатора: "Ми ж не випадково оприлюднили дані спецслужб, що готується якийсь інцидент із "брудною бомбою"... Це я дав вказівку Шойгу продзвонити всім його колегам і проінформувати про це".

Деталі: Путін заявив, що Росія нібито навіть приблизно знає, де роблять "брудну бомбу". За його словами, наявні в Україні технології нібито дозволяють зробити таку зброю із залишків ядерного палива.

Президент країни-агресора запевняє, що самій Росії нібито нема чого робити провокації з ядерною зброєю. За словами диктатора, у них "сенсу немає ніякого – ні політичного, ні військового".

Він також заявив, що всіляко підтримує прохання Києва, щоб МАГАТЕ приїхало і перевірило всі атомні об'єкти в Україні, але запевняє, що це потрібно, щоб Україна нібито не встигла "замести сліди підготовки "брудної бомби"".

Путін також забрехався, намагаючись переконати всіх, що на Запорізькій АЕС є тільки російський персонал і немає ніякого озброєння.

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Пряма мова Путіна: "Прямо іноді говорять, а постійно натякають, що ми обстрілюємо ЗАЕС. Ну, вони збожеволіли зовсім, ні? Ми ж контролюємо цю ЗАЕС! Там же війська перебувають наші!".

Деталі: При цьому Путін запевняє, що біля ЗАЕС "немає ніякої важкої зброї РФ". За його словами, це нібито бачать і представники МАГАТЕ, яких окупанти пустили на ЗАЕС. Мовляв, вони відмовилися жити в готелі, живуть просто на станції і нібито вони "на власні очі бачать, хто стріляє, і звідки снаряди летять".

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