Путин похвастал, откуда вылез бред про "грязную бомбу Киева": Это я дал указания Шойгу всем звонить
Президент России Владимир Путин заявил, что он лично поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу позвонить всем его коллегам в других странах и рассказать о якобы подготовке Украиной провокации с применением "грязной бомбы".
Источник: Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября в Москве
Прямая речь российского диктатора: "Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб, что готовится какой-то инцидент с "грязной бомбой"… Это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом".
Детали: Путин заявил, что Россия якобы даже примерно знает, где делают "грязную бомбу". По его словам, имеющиеся в Украине технологи якобы позволяют сделать такое оружие из остатков ядерного топлива.
Президент страны-агрессора уверяет, что самой России якобы незачем делать провокации с ядерным оружием. По словам диктатора, у них "смысла нет никакого – ни политического, ни военного".
Он также заявил, что всячески поддерживает просьбу Киева, чтобы МАГАТЭ приехало и проверило все атомные объекты в Украине, но уверяет, что это нужно, чтобы Украина якобы не успела "замести следы подготовки "грязной бомбы"".
Путин также заврался, пытаясь убедить всех, что на Запорожской АЭС есть только российский персонал и нет никакого вооружения.
Прямая речь Путина: "Прямо иногда говорят, а постоянно намекают, что мы обстреливаем ЗАЭС. Ну, они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту ЗАЭС! Там же войска находятся наши!".
Детали: При этом Путин уверяет, что около ЗАЭС "нет никакого тяжелого оружия РФ". По его словам, это якобы видят и представители МАГАТЭ, которых оккупанты пустили на ЗАЭС. Мол, они отказались жить в отеле, живут прямо на станции и якобы они "своими глазами видят, кто стреляет, и откуда снаряды летят".
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Предыстория:
- Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
- Ранее российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на свои источники сообщало, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
- Пропагандисты даже придумали целую историю о том, что якобы "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана".
- После єтого Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной "провокации Украины".
- 26 октября Путин пересказал бред о "грязной бомбе Украины" главам спецслужб СНГ.