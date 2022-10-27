Путин похвастал, откуда вылез бред про "грязную бомбу Киева": Это я дал указания Шойгу всем звонить

Президент России Владимир Путин заявил, что он лично поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу позвонить всем его коллегам в других странах и рассказать о якобы подготовке Украиной провокации с применением "грязной бомбы".

Источник: Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября в Москве

Прямая речь российского диктатора: "Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб, что готовится какой-то инцидент с "грязной бомбой"… Это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом".

Детали: Путин заявил, что Россия якобы даже примерно знает, где делают "грязную бомбу". По его словам, имеющиеся в Украине технологи якобы позволяют сделать такое оружие из остатков ядерного топлива.

Президент страны-агрессора уверяет, что самой России якобы незачем делать провокации с ядерным оружием. По словам диктатора, у них "смысла нет никакого – ни политического, ни военного".

Он также заявил, что всячески поддерживает просьбу Киева, чтобы МАГАТЭ приехало и проверило все атомные объекты в Украине, но уверяет, что это нужно, чтобы Украина якобы не успела "замести следы подготовки "грязной бомбы"".

Путин также заврался, пытаясь убедить всех, что на Запорожской АЭС есть только российский персонал и нет никакого вооружения.

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Прямая речь Путина: "Прямо иногда говорят, а постоянно намекают, что мы обстреливаем ЗАЭС. Ну, они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту ЗАЭС! Там же войска находятся наши!".

Детали: При этом Путин уверяет, что около ЗАЭС "нет никакого тяжелого оружия РФ". По его словам, это якобы видят и представители МАГАТЭ, которых оккупанты пустили на ЗАЭС. Мол, они отказались жить в отеле, живут прямо на станции и якобы они "своими глазами видят, кто стреляет, и откуда снаряды летят".

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