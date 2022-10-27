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Путін сказав, що російські втрати в десять разів менші, ніж в України

Альона Мазуренко Четвер, 27 жовтня 2022, 20:16
Путін сказав, що російські втрати в десять разів менші, ніж в України

Російський диктатор Володимир Путін заявив що втрати російської сторони на полі бою в десять разів менші ніж в України.

Джерело: Путін у виступі на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, який транслюється онлайн

Пряма мова: "Втрати там місцями, кажу про це з жалем, втрати бувають 1 до 10, 1 до 8. Останнім часом майже завжди 1 до 7, 1 до 8. Людей не шкодують зовсім. Хіба справжні патріоти своєї країни можуть це допустити".

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Деталі: При цьому російський диктатор намагався нав'язати пропагандистам думку про те, що в Україні нема націоналістів, також він дав задню із своїми заявами щодо уявних "нацистів" в Україні.

Тепер Путін заявляє, що українці захищають "награбовані мільярди", які зберігають у європейських банках. 

Диктатор заявив, що українських захисників та владу мотивує "економічна" сторона питання, а не суверенітет, цілісність України та захист своїх рідних від російських окупантів та опір геноциду українського народу.

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На думку Путіна, по Києву ходять тисячі людей із факелами та свастиками.

Яким чином оцінка Путіна втрат на війні з Україною співвідноситься із мобілізацією 300 тисяч росіян, він не пояснив.

Нагадаємо: 

  • Український Генштаб станом на 27 жовтня повідомив, що вбитими втрати росіян на війні склали 69 220 окупантів.
  • В кінці серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що загальні втрати Росії у війні з Україною становлять понад 80 тисяч людей.
  • 16 жовтня у Міноборони повідомили, що на півдні України на даний час співвідношення втрат українських і російських військ складає приблизно 1 до 6,5.

Теми: ПутінРосіявійнаЗбройні сили
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