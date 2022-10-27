Путін сказав, що російські втрати в десять разів менші, ніж в України

Російський диктатор Володимир Путін заявив що втрати російської сторони на полі бою в десять разів менші ніж в України.

Джерело: Путін у виступі на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, який транслюється онлайн

Пряма мова: "Втрати там місцями, кажу про це з жалем, втрати бувають 1 до 10, 1 до 8. Останнім часом майже завжди 1 до 7, 1 до 8. Людей не шкодують зовсім. Хіба справжні патріоти своєї країни можуть це допустити".

Деталі: При цьому російський диктатор намагався нав'язати пропагандистам думку про те, що в Україні нема націоналістів, також він дав задню із своїми заявами щодо уявних "нацистів" в Україні.

Тепер Путін заявляє, що українці захищають "награбовані мільярди", які зберігають у європейських банках.

Диктатор заявив, що українських захисників та владу мотивує "економічна" сторона питання, а не суверенітет, цілісність України та захист своїх рідних від російських окупантів та опір геноциду українського народу.

На думку Путіна, по Києву ходять тисячі людей із факелами та свастиками.

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Яким чином оцінка Путіна втрат на війні з Україною співвідноситься із мобілізацією 300 тисяч росіян, він не пояснив.

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