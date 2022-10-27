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Путин сказал, что российские потери в десять раз меньше, чем у Украины

Алена МазуренкоЧетверг, 27 октября 2022, 20:16
Путин сказал, что российские потери в десять раз меньше, чем у Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что потери российской стороны на поле боя в десять раз меньше чем у Украины.

Источник: Путин на выступлении на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, которое транслируется онлайн

Прямая речь: "Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Разве настоящие патриоты своей страны могут это допустить".

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Детали: При этом российский диктатор пытался навязать пропагандистам мысль о том, что в Украине нет националистов, также он дал заднюю со своими заявлениями о призрачных "нацистах" в Украине.

Теперь Путин заявляет, что украинцы защищают "награбленные миллиарды", которые хранят в европейских банках. 

Диктатор заявил, что украинских политиков и защитников мотивирует "экономическая" сторона вопроса, а не суверенитет, целостность Украины и защита своих родных от российских оккупантов и сопротивление геноциду украинского народа.

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По мнению Путина, по Киеву ходят тысячи людей с факелами и свастиками.

Каким образом оценка Путина потерь на войне с Украиной соотносится с мобилизацией 300 тысяч россиян, он не объяснил.

Напомним: 

  • Украинский Генштаб по состоянию на 27 октября сообщил, что убитыми потери россиян на войне составили 69 220 оккупантов.
  • В конце августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что общие потери России в войне с Украиной составляют более 80 тысяч человек.
  • 16 октября в Минобороны сообщили, что на юге Украины в настоящее время соотношение потерь украинских и российских войск составляет примерно 1 к 6,5.

Темы: ПутинРосcиявойнаВооруженные силы
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