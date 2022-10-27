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Суд заочно взяв під варту Деркача

Альона Мазуренко Четвер, 27 жовтня 2022, 22:08
Суд заочно взяв під варту Деркача

ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату у вигляді тримання під вартою для екснардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою. 

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "27 жовтня 2022 року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату України III—IX скликань, який обґрунтовано підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.

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За рішенням суду вказаному депутату, якого оголошено у державний та міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Офіційно у відомстві не називають імені нардепа, проте опис правопорушення свідчить про те, що йдеться про Деркача.

Відзначається, що суддя підтримав позицію прокурора щодо запобіжного у повному обсязі.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі Деркач перебуває у розшуку.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчим суддею буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який.

Слідчі встановили, що Деркач за період 2019-2022 рік одержав щонайменше 567 тис. дол. від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти Україні, зокрема дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі США, а також ускладнення інтеграції України до ЄС та НАТО. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 ККУ.

Що передувало:

  • У серпні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.
  • Раніше проти Деркача запровадили санкції США: за його спроби вплинути на вибори президента Америки у 2020 році. За інформацією США, Деркач понад десяток років був активним російським агентом.
  • 24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України, до якої входив Деркач. За даними слідства, нардеп курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.
  • СБУ нейтралізувала мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.

Теми: Деркач АндрійдержзрадаФСБРосія
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