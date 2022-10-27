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Суд заочно взял под стражу Деркача

Алена МазуренкоЧетверг, 27 октября 2022, 22:08
Суд заочно взял под стражу Деркача

ВАКС избрал меру пресечения народному депутату в виде содержания под стражей для экс-нардепа Андрея Деркача, которого считают завербованным российской разведкой. 

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "27 октября 2022 года следственный судья ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Украины III-IX созывов, который обоснованно подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.

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По решению суда указанному депутату, который объявлен в государственный и международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Официально в ведомстве не называют имени нардепа, однако описание правонарушения свидетельствует о том, что речь идет о Деркаче.

Отмечается, что судья поддержал позицию прокурора относительно меры пресечения в полном объеме.

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Сейчас Деркач находится в розыске.

После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственным судьей будет решен вопрос о применении этой меры пресечения или замене на более мягкую.

Следователи установили, что Деркач за период 2019-2022 год получил не менее 567 тыс. долл. от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины, в частности дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также осложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УКУ.

Что предшествовало:

  • В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.
  • Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.
  • 24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач. По данным следствия, нардеп курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
  • СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.

Темы: Деркач АндрейгосизменаФСБРосcия
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