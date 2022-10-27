Американський астронавт став амбасадором UNITED24, збиратиме на "швидкі"

Американський астронавт Скотт Келлі став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Дослівно: "Американський астронавт Скотт Келлі підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення.

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Тепер він став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 і розвиватиме напрям "Медична допомога"".

Деталі: Зеленський повідомив, що першим проєктом Келлі стане збір на автівки швидкої допомоги класу С.

Що передувало: Раніше амбасадорами UNITED24 стали, зокрема, Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл, а також боксер Олександр Усик.