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Американский астронавт стал амбассадором UNITED24, будет собирать на "скорые"

Катерина ТищенкоЧетверг, 27 октября 2022, 23:52
Американский астронавт стал амбассадором UNITED24, будет собирать на скорые
Зеленский и Келли, фото ОП

Американский астронавт Скотт Келли стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Дословно: "Американский астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения.

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Теперь он стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 и будет развивать направление "Медицинская помощь"".

Детали: Зеленский сообщил, что первым проектом Келли станет сбор на машины скорой помощи класса С.

Что предшествовало: Ранее амбассадорами UNITED24 стали, в частности, Андрей ШевченкоЭлина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Хэмилл, а также боксер Александр Усик.

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Темы: СШАЗеленский
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